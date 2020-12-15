هيتشز أند غليتشز توسع نطاق أعمالها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة هيتشز أند غليتشز المتخصصة في قطاع خدمات صيانة المنازل وفق أفضل معايير التكنولوجيا والاستدامة ومقرها دبي والتي تشكل جزءاً من مجموعة فارنك، عن توسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات عبر التواجد في المناطق الشمالية، بهدف تلبية الطلب المتنامي على خدمات الصيانة المنزلية، من قبل كل من المستأجرين ومالكي العقارات السكنية.

باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في صيانة العقارات السكنية في دولة الإمارات، ستفتتح هيتشز أند غليتشز مكاتب جديدة لها في كل إمارة من المناطق الشمالية، بهدف توفير استجابة سريعة ومناسبة لأصحاب العقارات السكنية في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، والمناطق المحيطة بها.

وقال كيلفن فارغيز مدير شركة هيتشز أند غليتشز: «إن توسعنا في المناطق الشمالية هو نتيجة مباشرة لارتفاع الطلب على حلول وخدمات الصيانة المنزلية المستدامة والذكية ذات الجودة العالية. فبالإضافة إلى تواجدها الرئيسي في كل من دبي وأبوظبي، باتت هيتشز أند غليتشز الآن إحدى الشركات القليلة المتخصصة في صيانة المنازل، التي تمتلك تواجداً فعلياً في كافة أنحاء دولة الإمارات.

»في ضوء ذلك، سيقدم الفنيّون في الشركة للعملاء جلّ خبراتهم الكبيرة في مجال الاستدامة، كما سيوفرون لهم أبرز الحلول المرتبطة بالأدوات المنزلية الذكية، فضلاً عن مجموعة متكاملة من الحزم الخاصة بالصيانة المنزلية«.

وأضاف فارغيس:»بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدماتنا المميزة في مجال التنظيف المكثف والتعقيم، إلى كل من الوحدات السكنية والشركات الصغيرة والمتوسطة«.

تضم هيتشز أند غليتشز الآن أكثر من 120 شخصاً، يتوزعون ما بين موظفين متواجدين في المكاتب وفنيين يعملون في المواقع، وذلك في كافة أنحاء الإمارات الشمالية، حيث تمتلك الشركة بالفعل أكثر من 80 عميلاً هناك.

في هذا الإطار، سيتمكن العملاء في الإمارات الشمالية أيضاً من الوصول إلى تطبيق هيتشز أند غليتشز الذي تم إطلاقه في وقتٍ سابق من هذا العام، والذي يحاكي تطبيق أوبر من حيث إمكانية التتبع المباشر على خرائط جوجل. يسمح هذا التطبيق للمالكين والمستأجرين بتقديم طلب إلكتروني للحصول على خدمات الصيانة المنزلية، وتتبع رحلة فني الصيانة مباشرةً على خرائط جوجل، والإبلاغ عن أي مشكلة قد تحدث، وصولاً إلى إتمام المهمة على أكمل وجه.

واختتم فارغيس:بات هذا التطبيق مألوفاً ومفضلاً لعملائنا في الإمارات الشمالية، لاسيما من حيث قدرته على توفير معلومات كاملة عن رحلة فني الصيانة، وبالتالي معرفة الوقت المتوقع لوصوله.

منذ تأسيسها وحتى اليوم، تمكنت هيتشز أند غليتشز من بناء سمعتها المتميزة في السوق، استناداً إلى عوامل رئيسية أبرزها: جودة العمل والقيمة مقابل المال. واليوم، تشغل الشركة أكثر من 100 مركبة، ولديها أكثر من 300 شخص من المتخصصين في مختلف أعمال الصيانة والخدمات، والمدربين وفق أفضل المعايير العالمية، كما أنها تشكل جزءاً من مجموعة فارنك، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، والتي تضم نحو 8000 موظف.

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