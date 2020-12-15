تايم للفنادق تتولى إدارة وتشغيل أونيكس للشقق الفندقية بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة تايم للفنادق رسمياً إدارة منشأة أونيكس للشقق الفندقية في منطقة القصيص بدبي، لتصبح بذلك المنشأة الفندقية الخامسة التي تديرها المجموعة في دبي، والسابعة لها على مستوى الإمارات ككل.

وستتولى مجموعة تايم إدارة عمليات التشغيل اليومية لمنشأة «تايم أونيكس للشقق الفندقية القصيص»، والتي تم إعادة تسميتها خلال حفل توقيع رسمي بحضور محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، وعلي السويدي المدير الإداري لشركة «جيمس إتش آر سولوشينز».

وقال محمد عوض الله: إدارة وتشغيل منشأة فندقية جديدة من شأنه أن يعزز استراتيجية النمو القوية لعلامة تايم الفندقية، ويؤدي في الوقت عينه إلى توسيع نطاق أعمالنا في كافة أنحاء الإمارات بشكل مسؤول ومدروس.

وأضاف: ينمو قطاع الضيافة في الإمارات بخطى ثابتة، منذ فرض الإغلاق للمرة الأولى في أبريل بسبب جائحة «كوفيد 19». في الحقيقة، أنا متفائل جداً بانتعاش قطاع الضيافة.

وتضم تايم أونيكس للشقق الفندقية القصيص 176 شقة فندقية، بما في ذلك 42 استوديو و99 شقة بغرفة نوم واحدة و35 شقة مؤلفة من غرفتي نوم. كما تضم مطعم «فوديو» الذي يقدم مختلف الأطباق على مدار اليوم، فضلاً عن «بايتس كافيه» ومركز للأعمال وغرفة للصلاة ومتجر لبيع الهدايا. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمرافق الترفيهية، بما فيها بركة السباحة التي يتم التحكم بدرجة حرارة مياهها في الطابق العلوي، وأخرى مخصصة للأطفال وجاكوزي ومركز للياقة البدنية مجهز بأحدث التجهيزات، فضلاً عن غرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والسيدات. كما تحتوي هذه المنشأة الفندقية على مركز أعمال وغرفة اجتماعات متعددة الأغراض بقدرة استيعابية تصل إلى 30 شخصاً.

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