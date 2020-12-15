إطلاق مسابقة أجمل شتاء في العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات بجوائز تصل إلى 50 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار المبادرات المتوالية الداعمة لحملة "أجمل شتاء في العالم"، أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، "تحدي أجمل شتاء في العالم" لالتقاط أجمل معالم الإمارات بعدسات المواطنين والمقيمين، وتسليط الضوء على أبرز كنوزها الطبيعية والتاريخية والتراثية من خلال المواد التي يعدّونها ويشاركونها لأجمل الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة وذلك بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

يفتح تحدي أجمل شتاء في العالم باب المنافسة للمؤثرين، وصنّاع المحتوى، والمصورين المحترفين والهواة، ومختلف فئات المجتمع، لمشاركة المحتوى الإبداعي على منصتي إنستغرام وتويتر عبر وسم #تحديأجملشتاءفيالعالم لتقديم أجمل مشاهداتهم التي التقطتها عدساتهم، وذلك طوال فترة التحدي الذي يستمر من 15 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021.

ويسهم التحدي في تعزيز الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات ودعم حملة "أجمل شتاء في العالم" التي انطلقت مؤخراً ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات، بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، من أجل تعريف كافة فئات مجتمع الإمارات بمختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تتميز بها كافة إمارات الدولة.

وتقدم المسابقة جوائز أسبوعية لأفضل المشاركات حول أجمل المعالم السياحية والطبيعية والتراثية من مختلف مناطق الدولة وتضاريسها المتنوعة من شواطئ وجبال ووديان وصحارى ومحميات طبيعية، لتمنح لاحقاً جائزتين كبريين لأفضل مشاركتين إبداعيتين في التحدي.

يمكن لجميع مواطني الدولة والمقيمين تحميل مشاركاتهم عبر وسم التحدي لأجمل وجهات الدولة وكنوزها السياحية والطبيعية؛ بصيغة صور رقمية أو بانورامية، أو مقاطع فيديو قصيرة.

ويهدف التحدي إلى تسليط الضوء على المعالم السياحية والوجهات الجذابة في الدولة وتشجيع كافة فئات المجتمع على استكشافها والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمغامرات التي يمكن القيام بها في كافة أنحاء الإمارات، وإبراز أجمل ما تضمه جبالها، وشواطئها ومدنها وأوابدها الأثرية ومحمياتها الطبيعية بكافة ألوان الطيف.

جوائز

وتتواصل الحملة على مرحلتين؛ تمتد الأولى من 15 ديسمبر 2020 حتى 14 يناير 2021، وتقدم جائزتين أسبوعياً قيمة كلٍ منهما 25,000 درهم على مدى أربعة أسابيع، فيما تستمر المرحلة الثانية من المسابقة على مدى عشرة أيام من 15 يناير حتى 25 يناير، وتقدم جائزتين كبريين قيمة كلٍ منهما 50,000 درهم.

وتشهد حملة "أجمل شتاء في العالم"، منذ الإعلان عنها مؤخراً، تفاعلاً واسعاً من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومختلف فئات المجتمع. كما يسجل وسم الحملة تداولاً واسعاً من قبل المؤثرين والجمهور عبر المنصات الرقمية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتفي حملة أجمل شتاء في العالم، بأجمل معالم الإمارات ووجهاتها السياحية والخيارات المتنوعة للمغامرات والرحلات في شواطئها وجبالها وأوديتها وصحاريها ومحمياتها الطبيعية، كما تشجع الحملة السياحة الداخلية في مختلف مناطق الدولة، وتدعو مختلف فئات المجتمع لاستكشاف الخيارات السياحية والطبيعية والجغرافية والتراثية الممتعة في مختلف أرجاء الإمارات بطبيعتها وتضاريسها المختلفة وإرثها الحضاري الغني وثقافتها المتنوعة.

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