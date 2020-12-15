ناقلات الإمارات جاهزة لنقل لقاحات «كوفيد 19» حول العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الناقلات الوطنية في الإمارات جاهزة ومستعدة لشحن ونقل اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد 19» حول مختلف أنحاء العالم. وقال لـ«البيان الاقتصادي»، إن شركات الطيران ومطارات الدولة أكدت استعدادها لعمليات النقل الجوي للقاحات من خلال توفير كافة اللوجستيات اللازمة لإتمام أكبر عدد ممكن من شحنات اللقاح بطريفة آمنة.

ولفت إلى أنه لا يوجد حتى الآن بيان عن أول رحلة للشركات الوطنية لنقل اللقاحات، حيث إن البدء في ذلك مرتبط باستلام شركات الطيران لطلبات النقل على متنها من قبل شركات تصنيع اللقاح أو وكلائها. وأوضح أن الهيئة قامت بدراسة كافة التحديات التي قد تواجهها شركات الطيران ومطارات الدولة استعداداً لعمليات نقل اللقاحات، وشكلت فريق عمل لتقديم جميع التسهيلات والدعم الفني اللازم لأي طلبات بهدف تسهيل عمليات النقل الجوي للقاحات.

وكانت شركة الإمارات للشحن الجوي أكدت جاهزيتها للمشاركة في نقل اللقاحات حول العالم، فيما تعمل «الاتحاد للطيران» حالياً على إمكانية توفير مراكز تبريد إضافية بخلاف مراكز التبريد الحالية، إضافة إلى قيام مطارات الدولة بالتنسيق مع شركات خدمات المناولة الأرضية في كافة المطارات بتوفير مراكز تبريد ذات طاقة استيعابية عالية من شحنات اللقاح.

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