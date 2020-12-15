«الأوراق المالية» تحيل شخصين للنيابة

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أحالت شخصين بسبب مخالفة القوانين. وقالت في تعميم إنها أحالت الشخص الأول للنيابة بسبب قيامه بتزوير مستندات منسوب صدورها إلى إحدى الشركات المدرجة واستخدام شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية في تلك المستندات.

وأوضحت أنها أحالت الشخص الثاني بسبب قيامه بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وبينت أنها أحالت كذلك إحدى وكالات الأنباء العالمية إلى النيابة العامة لقيامها بنشر أخبار صحفية تضمنت معلومات وتصريحات غير صحيحة من خلال موقعها الإلكتروني تتعلق باحتمال قيام بعض البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة بالاندماج.

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