تفاؤل 72 % من أصحاب الشركات الصغيرة في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعرب غالبية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عن تفاؤلهم بمستقبل أعمالهم، وفق تقرير صادر عن «فيسبوك»، بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكر التقرير أن 72% من أصحاب الأعمال في الإمارات لا يزالون يقاومون التحديات الناجمة عن فيروس كورونا وأنهم متفائلون بمستقبل أعمالهم رغم الجائحة. وأوضح التقرير أن العديد من أصحاب الأعمال عملوا على إيجاد طرق جديدة للوصول إلى العملاء، مما زاد من نسبة المبيعات التي قاموا بها رقمياً خلال انتشار الوباء. وأوضح 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإمارات أن 25% أو أكثر من مبيعاتها تمت رقمياً خلال الشهر الماضي.

وقال رامز شحادة، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: للشركات الصغيرة دور حاسم تلعبه عندما يتعلق الأمر بنمو وتطور اقتصادنا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا. في فيسبوك، جعلنا من أولوياتنا تسهيل وصول الشركات إلى الأدوات التي يحتاجونها لإدارة انتقالهم إلى الفضاء الرقمي منذ الأيام الأولى للوباء. في هذه الدفعة الأخيرة من التقرير، رأينا هذا التحول الذي يشهده عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا.

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