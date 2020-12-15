أبوظبي تستثمر في شبكة تابعة لـ «تليكوم إيطاليا»

المصدر: (روما - رويترز)

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن الحكومة الإيطالية منحت أكبر صندوق سيادي في أبوظبي ضوءاً أخضر مشروطاً للاستثمار في شبكة تابعة لشركة الاتصالات «تليكوم إيطاليا».

وقال مصدر رابع إن البيع المزمع سيعطي أبوظبي حصة غير مباشرة 10.3 % في الشبكة في صفقة قيمتها نحو 500 مليون يورو (608 ملايين دولار). وتتمتع الحكومة الإيطالية بسلطة منع العروض غير المرغوب فيها في قطاعات تعتبر ذات أهمية استراتيجية مثل الاتصالات والبنوك والصحة.

ووافقت «تليكوم إيطاليا» في أغسطس على أن تبيع إلى «كيه.كيه.آر» الأمريكية للاستثمار حصة 37.5 % في شركة حديثة التأسيس هي «فايبركوب»، التي ضمت إليها شبكة للربط بين الكبائن الموجودة في الشوارع والمنازل. ومنحت روما الضوء الأخضر لهذا الاستحواذ في نوفمبر.

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