«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول 21 ديسمبر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أعلنت «طيران الإمارات» أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى إسطنبول من 21 ديسمبر (رهن الموافقة الحكومية). وتعكف الشركة على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، بالتوازي مع عودة الثقة بالسفر وارتفاع الطلب، وتوفر لعملائها تجربة سفر آمنة وممتعة.

وتعتمد الناقلة تدابير سلامة ومعايير نظافة صارمة عبر جميع نقاط الاتصال وخصوصاً مع إعادة توفير منتجاتها وخدماتها المتميزة في الأجواء وعلى الأرض. ومع إضافة إسطنبول، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة الشركة إلى 31 مدينة في أوروبا، ما يتيح للعملاء إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات عالمية مع توقف قصير في دبي. وسوف تخدم طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى إسطنبول بطائرات بوينج 777-300ER.

سرعة مذهلة

وعلى صعيد آخر، أكد موقع «سيمبل فلاينغ» أن «طيران الإمارات» واحدة من أكبر شركات الطيران وأكثرها اتصالاً في العالم، وتتميز بأسطولها عريض البدن المثير للإعجاب من طائرات من A380 و777، موضحاً أن الشركة نمت بسرعة مذهلة، حيث تم تأسيسها قبل 35 عاماً في عام 1985.

وقال الموقع: «تعود بداية الشركة إلى عام 1985، وكانت أول خطوط طيران رئيسة في الشرق الأوسط يتم تأسيسها، وظهرت الحاجة إلى شركة طيران مقرها دبي، وتم اقتراح الشركة من قبل حكومة دبي».

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