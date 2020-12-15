«دناتا» تنظف مقصورات الطائرات بالأشعة فوق البنفسجية

المصدر: دبي - وام

تواصل «دناتا» أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم اعتماد أحدث التقنيات لتقديم أعلى معايير السلامة والقيمة لعملائها من الناقلات الجوية ومساعدتهم على إضفاء المزيد من الثقة والراحة للركاب طوال مراحل السفر.ونجحت «دناتا» بالتعاون مع شركة «يوفيا Uveya» السويسرية في تأكيد مفهوم تنظيف الطائرات باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المقصورات.

وقامت «دناتا» بتجربة خدمة تنظيف المقصورات المتطورة على طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السويسرية الإقليمية «هلفتيك إيرويز» ويستخدم حل «يوفيا» المتطور الأشعة فوق البنفسجية لتطهير الأجزاء الداخلية للطائرة مع ضمان أعلى معايير السلامة للعملاء والطاقم.

الروبوت

ويبعث الروبوت أثناء عملية التنظيف أشعة فوق بنفسجية مركزة عبر المقصورة ويمكن للجهاز أن يقتل 99 في المئة من البكتيريا ومسببات الأمراض مثل «كوفيد 19» في الهواء وعلى جميع الأسطح خلال دقائق قليلة من دون استخدام أي مواد كيميائية.

وأعرب لوكاس جايغر الرئيس التنفيذي لـ «دناتا» سويسرا عن سروره بالتعاون مع شركة يوفيا لتقديم حل آخر مبتكر وآمن وموثوق به إلى جميع الشركاء من الناقلات الجوية وستساهم خدمة تنظيف المقصورات المتطورة في تعزيز الكفاءة والسلامة ما يعيد لعملائنا الثقة بالسفر الدولي وستواصل دناتا الاستثمار في أحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة للناقلات وعملائها عبر عملياتها حول العالم.

وقال رينيه مارميه الرئيس التنفيذي للعمليات في هلفيتك إيرويز، إننا نساهم من خلال إتاحة بنيتنا التحتية وأسطولها لإجراء الاختبار في تطوير حل واعد ومبتكر لتعقيم الطائرات ومن شأن هذا الحل أن يجعل السفر الجوي أكثر أماناً في المستقبل.

اختبار

قال تريستان شوفينيار مدير تطوير الأعمال في شركة «يوفيا»: إننا متحمسون لاختبار حل الأشعة فوق البنفسجية لتطهير مقصورات الطائرات بالتعاون مع شريك مرموق مثل «دناتا» وستساهم هذه الشراكة في ضمان نظافة وسلامة الطائرات بما يتوافق مع أعلى معايير الصناعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز