طائرة من «دبي لصناعة الطيران» لـ«أمريكان إيرلاينز»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «دبي لصناعة الطيران»، عن تسليم أول طائرة من بين 18 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، إلى شركة «أمريكان إيرلاينز»، في إطار اتفاق شراء وتأجير تم توقيعه مع شركة الطيران الأمريكية في الربع الثالث من هذا العام. ومن المقرر تسليم الطائرات الباقية خلال الأشهر القادمة.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا المساهمة في توفير حلول مفيدة لشركة أمريكان إيرلاينز، التي تعد من عملائنا على مدى أعوام طويلة، كما يسرنا أن نرى عودة طراز بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة. ونحن سعداء كذلك بالاستثمار في هذه الطائرات المتقدمة تقنياً، والموفرة للوقود، تماشياً مع التزامنا بالاستدامة البيئية.

وتتمتع طائرات بوينغ 737 ماكس بكفاءة ممتازة في الوقود، وانخفاض الانبعاثات وقلة الضجيج، ما يؤكد التزام شركتنا بنقل أسطولها إلى أصول تقنية أحدث، وخفض الأثر البيئي لأعمالنا، ودعم طموحات عملائنا لأن يصبحوا مشغلين أكثر استدامة. ويتضمن حجم أسطول الشركة، الذي تديره أو تملكه، 22 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8».

وقالت ميغان مونتانا نائب رئيس، رئيس الخزانة في شركة أمريكان إيرلاينز: «نثق في قدرة دبي لصناعة الطيران، على توفير حلول للشراء والاستئجار لهذه الطائرات الـ 18. كما أن نجاح الشركة في تسهيل اتفاقية من هذا النوع في بيئة الأعمال الحالية، هو شاهد حي على سمعتها المرموقة، ونحن نتطلع قدماً إلى شراكة ثنائية ناجحة ومستمرة».

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