«غوغل» ترصد ارتفاعاً سريعاً في البحث عن السفر للإمارات بعد اللقاح

المصدر: دبي ـ البيان

استضافت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة النسخة الثانية من برنامج تسريع السياحة العالمي بالتعاون مع Google «غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي والتخطيط في قطاع السياحة في كلّ من الإمارات والسعودية ومصر عبر تقديم أحدث الإحصاءات بهدف زيادة فعالية التخطيط السياحي. أُقيم الحدث رقميّاً، وحضره وزراء السياحة التابعون للدول الأعضاء في المنظمة وأهمّ اتحادات السفر، ومجالس السياحة، ومنظمات التسويق للوجهات السياحية من جميع أنحاء المنطقة.

الإعلان الأخير

وتشير بيانات «بحث Google» إلى أنه منذ إصدار الإعلان الأخير عن لقاح «كوفيد 19» قبل أسبوعين، شهدت طلبات البحث المتعلقة بالطيران الجوّي إلى الإمارات وأماكن الإقامة ارتفاعاً سريعاً لأول مرّة منذ بداية الجائحة. أمّا في ما يتعلّق برحلات الذهاب، فأظهرت آخر البحوث أنّ 33% من المسافرين الإماراتيين يخططون لقضاء عطلة خارج البلد في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.

وازدادت عمليات البحث عن السياحة البيئية والمستدامة في السعودية (90%) وفي الإمارات (35%) وفي مصر (20%).

تشير الأماكن الأكثر رواجاً على محرك بحث Google في نوفمبر ميل الأشخاص إلى السفر المحلّي في أنحاء بلادهم أو أماكن الإقامة الحاليّة، حيث شملت الوجهات الأكثر بحثاً: الغربية (أبوظبي)، وأم القيوين.

وقال لينو كاتاروزي مدير Google في المنطقة: نحن متفائلون بشأن مستقبل قطاع السفر والسياحة، ونرى أنّه سيكون لـ Google دوراً أساسياً في تحقيق تعافٍ سريع.

نمو القطاع

قال زوراب بولوليكا، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: «سوف يساهم الاستخدام الفعّال للإحصاءات بنموّ القطاع السياحي لجميع الوجهات بمختلف أحجامها، مع الاهتمام المستمر بإدارة قطاع السياحة بطريقة مسؤولة وشاملة والحرص على أن يكون موضوع الاستدامة الدافع الأساسي لعجلة التطوّر».

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