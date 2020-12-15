708 ملايين تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 708 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 222 مبايعة بقيمة 454.77 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 57.83 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 396.94 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين في منطقة المركاض. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 20 مليوناً. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 238.45 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 17.92 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 220.52 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 131 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 37 مليون درهم. وأما الهبات فشهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 14.83 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4 ملايين.

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