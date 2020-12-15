«مجموعة الذهب» تطلق حملة السحوبات الكبرى في مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن أحدث حملة ترويجية لمتسوقي المجوهرات «الفوز بدون توقف» خلال الدورة الـ 26 من مهرجان دبي للتسوق. وستبدأ حملة الذهب لأطول مهرجان دبي للتسوق في التاريخ اعتباراً من 17 ديسمبر، وسيستمر المتسوقون بالفوز في مدينة الذهب حتى 30 يناير.

مع أكثر من 200 متجر مشارك، يمكن للمتسوقين المشاركة في أكبر حملة سحوبات لهذا الموسم والفوز بـ 25 كيلوغراماً من الذهب خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، تهدف الحملة الترويجية الجديدة من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات إلى تعزيز قطاع بيع المجوهرات بالتجزئة هذا العام.

تفاصيل الحملة

عند شراء مجوهرات من الذهب بقيمة 500 درهم، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب وقسيمتي سحب عند شراء مجوهرات الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم. وتمنح القسائم الفرصة لربح:

★ إجمالي 25 كيلوغراماً من الذهب، لـ4 فائزين (250 غراماً لكل منهم) كل يومين من 18 ديسمبر 2020 إلى 30 يناير 2021

★ من بين الفائزين، سيحصل 12 متسوقاً في 30 يناير على 3 كيلوغرامات ذهب (250 غراماً من الذهب لكل منهم) كجائزة كبرى.

وإضافة إلى المتاجر المشاركة في الحملة، سيتمكن متسوقو المجوهرات أيضاً من المشاركة في السحوبات من خلال مشترياتهم من المجوهرات من المحلات التجارية في كونكورس B في المبنى رقم 3، وكونكورس C في المبنى 1 والمبنى 2 في مطارات دبي.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: نعتقد أنه لا توجد طريقة أفضل لإرضاء المتسوقين من مكافأتهم بالذهب، وهذا العام، تأثرت أحجام مبيعات الذهب بالجائحة.

وبدأنا نرى السياح في سوق الذهب في ديرة وذلك أمر إيجابي للغاية للأعمال، وشهدنا زيادة في الطلب على المجوهرات الذهبية في الشهرين الماضيين ونتوقع أن تنمو المبيعات أكثر بعد إطلاق أكبر حملة سحوبات في دبي، كمتسوقين يريدون زيادة فرصهم في الفوز عن طريق التسوق خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. مثل كل عام، ستكون حملتنا الترويجية أحد أهم الأحداث في مهرجان التسوق.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أحد أهم شركائنا، وتلعب المجموعة دوراً رئيسياً في تعزيز تجربة زوار مهرجان دبي للتسوق، هذا الحدث الذي يعد فترةً مهمةً لقطاع تجارة التجزئة والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وستسهم مكافأة متسوقي المجوهرات واستضافة سحوبات للفوز بجوائز ذهبية، في زيادة المبيعات ودعم قطاع التجزئة.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها: حملة مجموعة الذهب والمجوهرات ستجعل المهرجان أكثر خصوصية لمتسوقي المجوهرات.

ومثل كل عام، ستوفر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الزخم المناسب لمهرجان دبي للتسوق ويعزز أيضاً قطاع التجزئة من خلال حملة السحوبات اليومية لمشتري المجوهرات.

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