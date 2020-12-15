تسهيلات من «اقتصادية دبي» و«هوت ديسك» لحاملي رخصة تاجر

المصدر: دبي - البيان

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، مع شركة «هوت ديسك» لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر» التي تُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من محل الإقامة بإمارة دبي، لاستخدام تطبيق Hotdesk الذي يوفر مساحات عمل مرنة لعقد الاجتماعات أو إجراء جلسات عصف ذهني في إمارة دبي وحجزها بالساعة، أو باليوم، أو بالشهر، أو من خلال الموقع hotdesk-app.com.

حلول وخبرات

ويأتي التعاون المشترك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى دعم مفهوم «العمل من أي مكان»، حيث سيقوم فريق عمل شركة «هوت ديسك» بتقديم الحلول المرنة والخبرات الفنية لحاملي رخصة تاجر في النواحي المختلفة، سواء التسويقية والإدارية والتنظيمية، والتنسيق بين أصحاب المشاريع بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة إلى الحصول على خصومات حصرية عند الحجز من شركة «هوت ديسك» واستخدام الكود DED10 ويسري هذا العرض حتى 31 يناير 2021.

وقال أحمد الشاعر، مدير أول بإدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: يسعدنا التعاون مع شركة «هوت ديسك»، حيث ستسهم في الارتقاء بمشاريع رخصة تاجر لاستخدام مساحات عمل مشتركة وتعزيز مستويات نمو هذه المشاريع.

ويأتي التعاون تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإيماناً بدور المشاريع الناشئة وتشجيعاً لروح المبادرة في عالم الأعمال.

وسيساهم التعاون بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، حيث يقوم فريق رخصة تاجر في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع الناشئة لتلعب دوراً مهماً في نمو اقتصاد الوطن المستدام.

وقال محمد خالد، الرئيس التنفيذي لشركة «هوت ديسك»: يسعدنا التعاون مع اقتصادية دبي لدعم أصحاب المشاريع الناشئة المتميزة وتمكين الأفراد الطموحين من إنجاز أشغالهم العملية بسهولة عبر توفير مساحات عمل مرنة من أي مكان وفي تطبيق واحد Hotdesk. كما أن جميع مساحات العمل المدرجة في التطبيق مرخصة وتتوافق مع احتياطات السلامة المنصوص عليها من حكومة دبي.

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