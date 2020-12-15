19% نمو رخص الاعمال الصادرة خلال الشهر في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقرير رخص الأعمال لشهر نوفمبر، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال الشهر 886 رخصة، بنسبة نمو 19 % مقارنة بنوفمبر 2019.

وبلغ عدد رخص الأعمال المجددة 784 رخصة بنمو 18% مقارنة بنوفمبر 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نوفمبر من العام الحالي 102 رخصة بنمو 23%، وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد على قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن قرار المجلس التنفيذي باستمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم 3 أشهر من الرسوم السنوية إلى جانب خصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، إلى جانب قرار خصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز