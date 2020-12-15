الإعلان عن الفائزين بجوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط 2020

المصدر: دبي - البيان

تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الحفل السابع عشر لجوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا 2020، في احتفالية افتراضية هي الأولى من نوعها لحدث التكريم الأبرز، الذي أصبح مرجعاً لأفضل معايير الجودة والتميز، وتنتظره الصناعة البحرية كل عام؛ ليتم تقدير أفضل الممارسات والشخصيات في القطاع البحري.

وشارك في اختيار الفائزين لجنة تتكون من 17 متخصصاً من الحكام ذوي الخبرة الطويلة في الصناعة البحرية، من قادة الرأي والمتخصصين وكبار الرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات القيادية في القطاع.

وقائمة الفائزين تضم:

★ «بي آند أو» ماريتايم للخدمات اللوجستية، الفائزة بجائزة مزود الحلول اللوجستية للعام، عن منصتها اللوجستية البحرية: سلسلة إمداد طاقة أكثر كفاءة.

★ البحري، الفائزة بجائزة شركة الشحن للعام.

★ موانئ أبوظبي، الفائزة بجائزة الاستجابة للجائحة.

★ محطة بوابة البحر الأحمر، الفائزة بجائزة الاستدامة.

★ موانئ رأس الخيمة عن ميناء صقر، الفائزة بجائزة الشحن الذكي، لاستخدام داينمكس «يو كي سي» لتحسين كفاءة العمليات في الميناء.

كما تم منح «جائزة التنوع والمساواة»، التي يعلن عنها للمرة الأولى ضمن جوائز سيتريد البحرية هذا العام لشركة الشحن الهندية المحدودة، وذلك لعمل فريقها بلا كلل، لضمان ترسيخ ثقافتها واستراتيجيتها في توفير بيئة عمل تسودها المساواة والتنوع لموظفيها، من أجل تحقيق الازدهار والنمو.

وفاز الكابتن محمد العلي، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات، بجائزة «شخصية العام 2020»، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بجائزة «الإنجاز المتميز لعام 2020»، ويوجين ميان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار، بجائزة «الإنجاز مدى الحياة لعام 2020».

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