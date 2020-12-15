2.9 مليار تجارة الإمارات الخارجية من الشاي في 18 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

يحتفي العالم في 15 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للشاي؛ المشروب الأكثر حضوراً على موائد مئات الملايين بأنواعه المختلفة، وتعد الإمارات أكبر دولة مصدرة للشاي في العالم وأحد أكبر مراكز تجارة الشاي العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التشريعية الحديثة وتبنيها أفضل النظم التقنية، لذلك تلعب دوراً كبيراً مع مرور 86% من صادرات وواردات الشاي عبر ميناء جبل علي.

ووفق إحصائيات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لـ«البيان الاقتصادي»، بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية من الشاي نحو 2.89 مليار درهم بوزن 210.7 آلاف طن وذلك خلال 18 شهراً (من مطلع 2019 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري).

وخلال هذه الفترة، بلغت صادرات الإمارات من الشاي نحو 63.69 ألف طن بقيمة 1.35 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 116.07 ألف طن بقيمة 1.17 مليار درهم، ونحو 30.93 ألف طن إعادة تصدير بقيمة 367 مليون درهم.

تجارة

وخلال النصف الأول من العام، وصلت تجارة الإمارات الخارجية من الشاي إلى نحو 1.03 مليار درهم بوزن 71.21 ألف طن، شملت 560 مليون درهم صادرات بوزن 22.05 ألف طن و399 مليون درهم واردات بوزن 42.37 ألف درهم، و75 مليون درهم إعادة تصدير بوزن 6778 طناً.

واحتل العراق المرتبة الأولى في قائمة الدول التي صدرت إليها الإمارات الشاي خلال النصف الأول بحصة 15.9% أو ما قيمته 89 مليون درهم بوزن 5065 طناً تليه مالي بحصة 15.4% بقيمة 86 مليون درهم، ثم الاتحاد الروسي بحصة 13.5% تعادل 75 مليون درهم بوزن 4014 طناً، ثم الكويت بحصة 9% بقيمة 50 مليون درهم، والسعودية بحصة 8.1% وبقيمة 45 مليون درهم.

وجاءت كينيا في صدارة الدول التي استوردت الإمارات الشاي منها خلال النصف الأول بحصة 42.9% وبقيمة 171 مليون درهم، ثم الهند بحصة 21.7% بقيمة 86 مليون درهم، وسريلانكا بحصة 14.8% وبقيمة 59 مليون درهم، والصين 12 مليون درهم بحصة 2.9% وإندونيسيا 10 ملايين درهم بحصة 2.6%.

2019

وخلال العام الماضي، سجلت تجارة الإمارات من الشاي نحو 1.85 مليار درهم بوزن 139.49 ألف طن، شملت 793 مليون درهم صادرات بوزن 41.63 ألف طن و773 مليون درهم واردات بوزن 73.69 ألف طن و292 مليون درهم إعادة تصدير بوزن 24.16 ألف طن.

استيراد

جاءت كينيا في صدارة الدول التي استوردت الإمارات الشاي منها خلال العام الماضي بحصة 34.3% وبقيمة 265 مليون درهم، ثم الهند بحصة 33.5 % بقيمة 259 مليون درهم، وسريلانكا بحصة 15.7 % وبقيمة 121 مليون درهم، والصين 19 مليون درهم بحصة 2.5 % وبولندا 14 مليون درهم بحصة 1.8 %.

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