إطلاق النسخة الثانية من «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة- (البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إكمال كافة استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية من الحملة التسويقية والترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، والتي تنظمها الغرفة استثنائياً هذا العام، تحت شعار «العودة إلى التسوق»، خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري لغاية 13 فبراير 2021، وتهدف الحملة الأكبر من نوعها هذا العام، إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عامة، وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز حركة المبيعات والأسواق، وزيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في كافة مدن إمارة الشارقة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الغرفة في مقرها، اليوم الاثنين، برئاسة إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالإمارة، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية والداعمة للعروض من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وممثلي مراكز التسوق المشاركة في الحملة، حيث ناقش الاجتماع، دور المؤسسات الحكومية في دعم هذا الحدث التجاري، فضلاً عن استعراض الاستعدادات التي اتخذتها المراكز والمحال التجارية على مستوى الإمارة، لإطلاق النسخة الثانية، والجوائز المقدمة للمتسوقين، ونسبة الخصومات التي ستقدم والفعاليات الترويجية والترفيهية التي ستشهدها هذه النسخة، كما تم الإشارة خلال الاجتماع، إلى توسيع نطاق فعاليات الحملة، لتشمل مواقع خارجية جديدة، تتضمن واجهة المجاز المائية، ومدينة خورفكان.

دعم قطاع التجزئة

وأكد إبراهيم الجروان، أن تنظيم هذا الحدث، يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على إطلاق المبادرات المبتكرة، بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام، وفي مقدمها قطاعات التجزئة، لا سيما أن الحملة تتزامن مع العديد من الفعاليات التسويقية والترويجية في دولة الإمارات، ما يشكل زخماً إضافياً لمرحلة الانتعاش، التي بدأ يشهدها قطاع التجزئة في الدولة، لا سيما بعد تأثره بتداعيات جائحة «كوفيد 19».

تنشيط السياحة الداخلية

وأشار إلى أن الغرفة سعت في هذه الحملة، إلى توسيع نطاق الفعاليات، لتشمل مواقع جديدة، منوهاً بأن اللجان المكلفة بالإشراف على سير أعمال «عروض الشارقة للتسوق»، استكملت كافة تحضيراتها التنظيمية واللوجستية والترويجية اللازمة، لضمان تحقيق أهداف ورسالة هذا الحدث، حيث نفذت اللجنة التنظيمية جولات ميدانية على المراكز والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، لضمان صحة وسلامة الجمهور.

وأعرب ممثلو المراكز عن سعادتهم بالمشاركة في الحملة، مؤكدين استعدادها لتقديم العديد من العروض الترويجية الجاذبة والأنشطة الترفيهية خلال الحملة، والتي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز، وتقديم المفاجآت السارة للجمهور والمتسوقين.

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