هدايا مميزة في موسم الأعياد لزوار القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

تتألق القرية العالمية كوجهة عائلية مثالية للاستمتاع بموسم بالأعياد مع ما تقدمه من تجارب وخيارات استثنائية ومتنوعة من الهدايا التي تلائم كافة الأعمار والأذواق. بالإضافة إلى عيش أروع الأوقات، يمكن لضيوف الوجهة الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة لهدايا موسم الأعياد من خلال آلاف المنافذ التي تستضيفها الوجهة من حول العالم.

وتوفر القرية العالمية مجموعة متنوعة من الهدايا المتميزة للسيدات في فترة الأعياد، حيث يمكنكم اختيار المنتجات التي تناسب شخصية أصدقائكم أو أحد أفراد عائلاتكم من السيدات في أجنحة متنوعة عبر الوجهة. ويشمل ذلك أثواباً من الحرير تحاكي عبق التاريخ، وأحذية مصممة بإبداع يدوي، مع فخامة الفساتين الشرقية بلمسات يدوية.

وهناك هدايا للرجال من الأصدقاء أو العائلة خلال موسم الأعياد، حيث تحتوي أجنحة القرية العالمية على مجموعة واسعة من الهدايا الفريدة والمميزة في موسم الأعياد، ويشمل ذلك سترات من الجلد الطبيعي لموسم أكثر دفئاً وعطوراً متنوعة، وعطوراً متنوعة لهدايا غاية في الخصوصية. وهو أيضاً موسم أعياد استثنائي بهدايا مميزة «للأطفال» تشمل دمى مميزة ترتقي بمجموعة ألعاب الفتيات المدللات في الأعياد.

إلى جانب ذلك توفر القرية العالمية عبر أجنحتها، مجموعة لامتناهية من الهدايا المميزة، التي قد لا توجد سوى في منافذها التي تحتفي بثقافات العالم، كطاولة الزهر للرجال في جناح مصر، والمستحضرات الطبيعية للعناية بالجسم والبشرة في جناح أفريقيا وجناح كمبوديا وفيتنام، والأعمال الفنية والإكسسوارات المنزلية في أجنحة لبنان وروسيا واليابان وتركيا وغيرها من الأجنحة الأخرى في جميع أرجاء القرية العالمية. ويعتبر الزعفران، أو «الذهب الأحمر» هدية مثالية تبقى في البال لعشاق المنتجات النادرة.

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