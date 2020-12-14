20% حسم لحاملي «إسعاد» على باقات من «اتصالات»

المصدر: دبي - البيان

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، وشركة «مجموعة اتصالات»، مذكرة تعاون وشراكة، أضافت من خلالها اللجنة اتفاقية جديدة إلى حقيبة التعاقدات التي تجريها مع عدد من المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الدولة، بهدف توفير حسوم وعروض حصرية لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى.

حسوم

وتتيح المذكرة حصول حاملي بطاقة إسعاد على حسوم حصرية بنسبة 20% لعدد من الباقات التي تقدمها «اتصالات» تشمل باقة «فريدوم 600» و«فريدوم 325» و«فريدوم 200»، بما تتضمنه الباقات من بيانات ومكالمات محلية ودولية.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي «مجموعة اتصالات» في كافة فروعها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى برنامج «إسعاد» وحصولهم على البطاقة التي توفر لهم حسوماً وعروضاً متميزة في أكثر من 5300 شركة ومؤسسة تجارية داخل الدولة وخارجها.

توقيع

وقّع الاتفاقية من جانب لجنة بطاقة إسعاد، منى محمد العامري، رئيس اللجنة، ومن جانب «مجموعة اتصالات»، دينا علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»، بحضور عبدالله المانع، مدير عام «اتصالات» دبي، وسلطان الظاهري، مدير عام «اتصالات» أبوظبي، وظلال الفلاسي، مدير كبار الشخصيات والخدمات الحكومية، وحامد الريامي مدير أول خدمات الموارد البشرية، ومن جانب «إسعاد» حضر خالد السويدي، رئيس قطاع الطيران، وإبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية.

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