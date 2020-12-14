تزويد طائرات بوينغ بيزنس جت من رويال جت بأعلى سرعة إنترنت

المصدر: أبوظبي- البيان

طورت مؤخراً شركة رويال جت لخدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات ومقرها أبوظبي طائرتين إضافيتين من طائرات بوينغ بيزنس جت مزودتين باتصال إنترنت عالي السرعة بنظام كيه إيه باند، لتصبحا بذلك الطائرتان الثالثة والرابعة من جيل طائرات بوينغ بيزنس جت المُجهز بأعلى سرعة انترنت متوفرة في السوق.

وللحصول على منظومة الاتصال وبرنامج التشغيل، استعانت رويال جيت مرة أخرى بخدمات شركة هانيويل وهي شركة تكنولوجيا مُدرجة ضمن قائمة مجلة فورتشن لأفضل 100 شركة وتقدم حلولاً خاصة بمجال الصناعة، بما في ذلك منتجات وخدمات الطيران.

وقال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت إن توفر أحدث تقنيات النطاق الترددي كيه إيه باند على متن أربع طائرات يؤكد جهودنا المستمرة للحفاظ على مكانتنا في مجال الطيران الخاص الفاخر. وحصلنا على العديد من ردود الفعل الإيجابية من عملائنا عند تطبيق تقنية كيه إيه باند للاتصال بالإنترنت لأول مرة في القطاع منذ أربع سنوات على طائرات بوينغ بيزنس جت.

وتم تثبيت النظام الجديد على الطائرتين بواسطة أماك ايروسبيس ومقرها في سويسرا وهي واحدة من أبرز الشركات في العالم في مجال تطوير وصيانة طائرات كبار الشخصيات وتحديثها وتعتبر أيضاً أحد شركاء رويال جت منذ زمن طويل. ويتكون حالياً أسطول رويال جت من 10 طائرات، ثمانية منها من طراز بوينغ واثنتان من طراز بومباردير، ما يجعل الشركة أكبر مشغل لطائرات بوينغ بيزنس جت لكبار الشخصيات ورجال الأعمال في العالم.

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