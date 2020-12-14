غرفة الفجيرة تستعد لتنظيم «مؤتمر التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي» بالتزامن مع إكسبو

المصدر: الفجيرة - البيان

استقبل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وذلك بحضور كل من خالد خلفان الكعبي وسيف علي سيف العطر عضوي مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التنسيق بين اتحاد الغرفة وغرفة الفجيرة في كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الخاص وإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف خطة الاستعداد للخمسين.

واطلع رئيس الغرفة الأمين العام لاتحاد الغرف على ترتيبات تجريها الغرفة لتنظيم «مؤتمر التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي» الذي من المقرر تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الغرف والغرفة العربية الألمانية وذلك بالتزامن مع اكسبو 2020.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي خلال اللقاء، ضرورة دعم وتعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والخبرات التقنية لدول الاتحاد الأوروبي في استغلال الموارد التي تزخر بها المنطقة العربية وتعدادها السكاني، ما يجعلها سوقاً جاذبة تعود بالنفع لصالح الجانبين.

وأوضح سلطان الهنداسي أن المؤتمر يهدف إلى بلورة خطط وبرامج استراتيجية لتطوير العلاقات العربية الأوروبية المشتركة، وبحث مجالات التبادل التجاري بين الدول العربية والأوروبية وتذليل التحديات وزيادة وتنوع المنتجات من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الميزات النسبية، واستحداث محفزات لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي الأوروبي للارتقاء بدورهما في التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات ونقل وتطبيق التكنولوجيا والتدريب التخصصي.

وأضاف الهنداسي أن المؤتمر يهدف كذلك إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة في ظل بيئة مستدامة وتنافسية. وتفعيل التعاون في المجالات الحيوية مثل البحوث العلمية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال الهنداسي إن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 387 مليار دولار في العام 2018، كما إن هناك استثمارات مباشرة بين الجانبين تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وثمن الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة جهود غرفة الفجيرة لتنظيم المؤتمر، مؤكداً أن اتحاد الغرف سيسهم بدور فاعل بالتعاون مع الغرفة لإنجاح المؤتمر.

وتم خلال اللقاء استعراض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها إمارة الفجيرة ودورها كمركز استراتيجي عالمي في مجال تخزين النفط وتزويد السفن بالوقود، ما يجعل لها دوراً في إثراء المؤتمر كلاعب دولي في مجال تجارة النفط.

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