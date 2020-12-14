كَفو تتخطّى عتبة مليونَي طلب لتعبئة الوقود

المصدر: دبي- البيان

كشفت كَفو عن أحدث أرقامها في أعداد المستخدمين، مع اجتيازها عتبة المليونَيْ طلب لإعادة تعبئة الوقود، ما يؤكّد الاتجاه المتزايد بشكل كبير إلى تفضيل سكّان الإمارات، خيار تعبئة الوقود وخدمات السيّارة عند الطلب، بدون أي اتصال بشري مباشر، ومن دون الحاجة إلى إضاعة الوقت في صفوف الانتظار بمحطّات الوقود. وكانت الشركة الناشئة في دبي، قد حقّقت سابقةً عام 2018، حين انطلقت لتكون الأولى من نوعها على صعيد المنطقة في مجال تقديم خدمة تعبئة الوقود عند الطلب.

بعد عامين على انطلاقها، ومع تخطّيها عتبة مليونَي طلب لإعادة تعبئة الوقود، وبعدما حازت لقب «الشركة الابتكارية للعام»، تستمرّ كَفو في استقطاب المزيد من الطلبات التي ترسّخ موقعها الفاعل على الساحة الاستهلاكية الإماراتية في مجال الخدمة عند الطلب.

وقال أنطونيو الأسمر مدير عام كَفو: «بعد ثمانية أشهر من بلوغ عدد طلباتنا المليون، تمكّنا، وبسرعة لافتة، من تخطّي المليونين، ما يؤكّد على وجود إقبال متزايد على خدمات السيّارة عند الطلب التي نقدّمها، والتي توفّر على المستهلكين المال والوقت معاً». وأضاف: «كما لاحظنا ارتفاعاً في أعداد مستخدمينا، وذلك على الرغم من التأثير الفادح لجائحة كوفيد 19، الأمر الذي يؤكّد تفضيل المستهلكين خدماتنا، لكونها تتمّ من غير الحاجة إلى التواصل البشري المباشر».

وكانت كَفو أعلنت عن إلغاء رسوم التوصيل عن خدماتها في وقت سابق من العام الحالي، وقد حقّقت ارتفاعاً بنسبة 124 % في أعداد مستخدميها النشطين على نحوٍ شهري، وذلك منذ رفع إجراءات الإغلاق، ما يشير إلى تغيير عام في سلوك وتفضيلات المستهلكين.

إلمام الجمهور بالتقنيات الرقمية، وعودة النشاطات بعد رفع إجراءات الإغلاق، يؤديان إلى ارتفاع في الإقبال على الخدمات التي تتمّ عند الطلب.

من الدروس المستفادة من الجائحة العالمية والإغلاق التام الناتج عنها، أن الأعمال القائمة على مفهوم الطلب والاستلام إلكترونياً، نجحت في احتلال الأولوية، متخطّية نماذج الأعمال القائمة على المتاجر التقليدية.

كما أن الإلمام المتزايد من قبل الجمهور العام في ما يتعلّق بالتقنيات الرقمية، وإعادة افتتاح أماكن العمل، علاوة على تفضيل الناس تمضية إجازاتهم داخل الدولة، عوضاً عن السفر إلى الخارج، كلّ تلك العوامل أدّت إلى ارتفاع موازٍ في الإقبال على خدمة السيّارة عند الطلب، والتي شهدت بدورها ارتفاعاً بنسبة 71 % في عدد المستخدمين الجدد على نحوٍ يوميّ.

تأثير كوفيد 19

لقد تغيّرت حياتنا في الآونة الأخيرة، بحيث أصبح وضع الأقنعة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين والأسطح باستمرار، بمثابة الوضع «الطبيعي الجديد» بالنسبة لنا. ولا شك أن ذلك أدّى بشكل مباشر إلى تفضيل السلامة التي توفّرها الخيارات البديلة، المتمثّلة في الخدمات التي لا تحتاج إلى الاتصال البشري المباشر، على غرار خدمة تعبئة الوقود عند الطلب من كَفو، والتي أضيفت إليها حديثاً خدمتا غسيل السيّارة وتغيير زيت المحرّك. وينعكس ذلك من خلال ارتفاع بنسبة 120 % في معدّل إجمالي الطلبات اليومية، و13 % في المئة في معدّل الطلب للمستهلك الواحد.

وقد شهدت الشركة الحائزة على الجوائز نمواً مطّرداً في خدمات السيّارة التي توفّرها، بتقديمها خدمة غسيل السيارة عند الطلب سوبرشاين™، والتنظيف الداخلي والخارجي المعقّم للسيّارة، الذي يقضي على الجراثيم و99 % من البكتيريا، إضافة إلى خدمة تغيير زيت المحرّك، ومزيد من الخدمات التي سيتمّ إطلاقها قريباً.

والجدير ذكره، أن كَفو ظهرت أيضاً في فيديو إطلاق هاتف آيفون 12 الجديد من آبل، كإضافة جديدة لنظام iOS 14، حيث سيتيح App Clip للمستهلكين، الطلب بشكل مباشر، واختبار خدمات السيّارة من كّفو في ثوانٍ معدودة.

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