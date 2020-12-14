«ريبورتاج العقارية» تطلق شعاراً يواكب نمو أعمالها وخططها التوسعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت ريبورتاج العقارية، شعاراً جديداً يواكب نمو أعمالها في 2020، ويتسق وخططها المستقبلية للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج العقارية إن الشركة نجحت منذ إنشائها عام 2014، في إطلاق عدد من المشاريع العقارية الكبرى بأهم المناطق الاستثمارية في أبوظبي ودبي، بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.

وأكد سليمان أنه رغم التحديات الراهنة المرتبطة بتداعيات جائحة «كورونا» فإن «ريبورتاج العقارية» حرصت على مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيداً لتسليم المشاريع خلال الأوقات المحددة، موضحاً أن إطلاق الشعار الجديد يعكس استقرار أعمال الشركة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها أزمة «كورونا»، ومن ثم مواصلة خططها للنمو والتوسع.

وتعد ريبورتاج العقارية، الذراع العقارية لمجموعة شركات ريبورتاج، حيث تعتزم «ريبورتاج العقارية» التركيز على التوسع في تقديم المزيد من الخدمات المتخصصة خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل الدراسات والأبحاث، وتحليل السوق، وغيرها من الخدمات.

وفي ما يتعلق بالتحديث الأخير لشعار ريبورتاج العقارية، قال سليمان إن خصائص الشعار الجديد صممت لتواكب الطموحات المستقبلية للشركة، في ظل نجاح «ريبورتاج» في تقديم مشاريع سكنية مرموقة في أبوظبي ودبي في غضون 6 سنوات فقط منذ إنشائها في عام 2014.

ومن جانبه، قال ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية: تغيير العلامة التجارية يتوافق مع التوسعات المستقبلية لأعمال الشركة، وخططها الطموحة للنمو، وهو ما سينعكس على تطوير العلاقات مع العملاء، ويعزز من تنافسية الشركة سواء على المستوى المحلي، وأيضاً على المستوى الدولي.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

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