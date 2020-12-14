4528 صفقة فندقية في دبي بـ6.6 مليارات درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجلت صفقات العقارات الفندقية معدلات أداء متصاعدة مستقطبة المزيد من المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقاري في دبي عبر الاستثمار في عقارات الضيافة وبحسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك فإن إجمالي صفقات البيع والرهن لـ4528 عقاراً فندقياً تجاوزت 6.6 مليارات درهم ما بين يناير ومنتصف ديسمبر 2020.

وتوزّعت الصفقات بين صفقات بيع لـ3009 وحدات عقارية فندقية بـ4.5 مليارات درهم وصفقات رهن لـ1519 وحدة عقارية فندقية بقيمة 2.1 مليار درهم.

وقال أحمد العبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سنترال، إن الإمارات تتميز بتقديم الفرص الاستثمارية المتنوعة وخاصة في قطاع الفنادق ولذلك ليس غريباً أن نرى تزايد إقبال المستثمرين على دخول السوق العقاري عبر بوابة العقارات الفندقية.

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