بن ثنية رئيساً لـ«إعمار» والعبار عضواً منتدباً

المصدر: (دبي – البيان)

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن تعديلات في الإدارة العليا للشركة، تضمنت تخلي محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة، ومؤسِّسها عن منصبه، والتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها المنعقد الخميس الماضي، انتخب جمال بن ثنية رئيساً لمجلس الإدارة وأحمد جاوه نائباً له. وأضافت أن مجلس الإدارة انتخب محمد علي العبار عضواً منتدباً للشركة، لافتة إلى أنه تقرر تفرغ العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة جاءت بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة وحرص المجلس على الامتثال لأحكام المادة رقم (7) (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2020 والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

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