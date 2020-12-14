دبي سادسة أفضل المدن للزيارة في العالم

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة السادسة في قائمة أفضل المدن في العالم للزيارة، الصادر عن موقع «بلانيت وير»، متقدمة على سنغافورة وروما ومكاو وكوالالمبور ودلهي وطوكيو. وقال الموقع إن دبي مركز تجاري عالمي، يستمتع الناس بقضاء العطلات في ربوعها ومناطق الجذب التي تلبي احتياجاتهم. فهي موطن لبرج خليفة أطول مبنى في العالم ومراكز التسوق الأكبر في العالم.

وأضاف: «الجو الخيالي الفخم في دبي هو ما يرغب المسافرون في تجربته، خاصة الفنادق والمنتجعات الفخمة والمساحات الخضراء الحضرية مثل حديقة دبي للعجائب، ولذلك فإن المشاهد والأصوات والألوان والتجارب الحسية الأخرى في دبي لا مثيل لها في أي وجهة أخرى».

وتستقطب المدن الأكثر زيارة في العالم 47% من جميع المسافرين وفقاً لـيورو مونيتور، وتجذب المدن الأكثر شهرة بما في ذلك دبي وهونغ كونغ وبانكوك ولندن مجتمعة أكثر من 72 مليون زائر سنوياً.

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