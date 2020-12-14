«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

تستأنف شركة فلاي دبي رحلاتها إلى إسطنبول التركية اعتباراً من 17 ديسمبر الجاري، وذلك بعد 9 أشهر من التوقف بسبب جائحة «كوفيد 19».

وقال متحدث باسم الناقلة في إفادة لـ«البيان الاقتصادي»، إن رحلات فلاي دبي من دبي إلى مطار «صبيحة غوكتشين» الدولي في إسطنبول متاحة للحجز الآن على موقع الناقلة الشبكي.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات اعتباراً من ١٧ ديسمبر الجاري.

وكانت «فلاي دبي» قد ألغت رحلاتها إلى إسطنبول اعتباراً من 17 مارس الماضي بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني في أعقاب تفشي الجائحة عالمياً.

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