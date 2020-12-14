إفشاء فحوى الرسائل الهاتفية يعرض للعقوبة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، من نسخ أو إفشاء أو توزيع فحوى أي اتصال أو رسائل هاتفية، مشيرة إلى أن القيام بذلك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وقالت الهيئة، في إيضاح: «ينص مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الاتصالات على معاقبة كل من نسخ أو أفشى أو وزع من دون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات سواء كان عاملاً لدى أي مرخص له أو مرتبطاً معه بأية علاقة تتيح له الاطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات».

ودعت الهيئة المستخدمين إلى أن يكونوا على دراية بتلك القوانين، لتجنب ارتكاب مخالفات تعرضهم للمساءلة والعقوبة. وتطبق دولة الإمارات القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيره من القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية، ومنع انتهاك البيانات الشخصية.

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