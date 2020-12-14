الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في العمل عن بعد

المصدر: (دبي - البيان)

صنفت بوابة السفر «لونلي بلانيت» الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم للعمل عن بعد، إلى جانب أستراليا واليابان وتايلاند وجورجيا وجنوب أفريقيا، وذلك بفضل تنوعها السكاني، وبنيتها التحتية المتطورة تقنياً، وسهولة توفر شبكة الإنترنت ومجموعة واسعة من المرافق الترفيهية، وأجواء العمل متعددة الثقافات.

وقال التقرير: «بصفتها جوهرة الشرق الأوسط التي ترنو إلى المستقبل ورائدة الابتكار الأولى في المنطقة من الناحية التكنولوجية والمتطورة باستمرار، فقد أعدت الإمارات العدة لاستقبال العاملين عن بعد لسنوات».

وأضاف التقرير أن كل إمارة تنضح بسحرها وأسلوب حياتها الخاصين، لكن دبي - التي كشفت مؤخراً عن تأشيرة جديدة لمدة عام واحد لأصحاب الأعمال الحرة - هي المكان المثالي للعمل عن بعد، مشيراً إلى أن المدينة مغطاة بشبكة إنترنت واسعة النطاق، علاوة على تنوعها السكاني، وهي مصنفة باعتبارها واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.

وقال التقرير توجد حالياً احتياطات شاملة ضد جائحة «كوفيد 19» للزوار، بما في ذلك اختبارات المسح الإلزامية المطلوبة قبل 96 ساعة من الطيران، والحجر الصحي المحتمل عند الوصول.

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