السياحة الداخلية رافد رئيسي لاقتصاد متنوع

المصدر: دبي - البيان

تُعد حملة السياحة الداخلية أول حملة سياحية وطنية موحدة في الإمارات تستهدف المجتمع بمواطنيه ومقيميه. وتسعى الحملة إلى تعظيم وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلية في دعم الاقتصاد الوطني، بحيث تصبح أحد روافده الرئيسية الحيوية والتي تدعم تحقيق الاقتصاد المتنوع القائم على الابتكار واستشراف الفرص في مختلف القطاعات الصاعدة، وتعزز مصادر الدخل وتدعم تفعيل الموارد الاقتصادية، وتوفر فرص عمل جديدة ضمن القطاع السياحي.

رؤية

وتنطلق استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات من رؤية تقوم على أهمية تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية، بين مختلف إمارات الدولة السبع، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة في الدولة، وتعظيم وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلية وبناء هوية سياحية موحدة على نحو يتسق مع مستهدفات الهوية الإعلامية المرئية للدولة، بما يرسّخ مكانة الإمارات وجهة سياحية جاذبة، من خلال الاحتفاء بكل بقعة فيها، وبمقوماتها المميزة، على صعيد السياحة المحلية والدولية.

دراسات

وتستهدف الحملة تسليط الضوء على أهم مناطق الجذب المتنوعة في الدولة، الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية، ورصد اهتمامات الناس وتطلعاتهم وجمع المعلومات، وإجراء دراسات استقصائية ومسحية، واستغلالها في تطوير المنتج السياحي ككل محلياً واتحادياً.

كما تستهدف إبراز خصوصية التجربة السياحية في كل إمارة من إمارات الدولة السبع على حدة، والترويج لمقوماتها وخصائصها الفريدة، وأهم المعالم الطبيعية والتراثية والتاريخية والصروح الحديثة والعصرية التي تتمتع بها، والفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تقدمها، ما يجعلها وجهة سياحية جاذبة للزوار، في إطار دعم الهويات السياحية المحلية لكل إمارة، تحت مظلة الهوية السياحية الموحدة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع الإماراتي بالمكان وترسيخ الشعور بالانتماء، خصوصاً لدى فئة الشباب، بحيث تكون هذه السياحة شكلاً من أشكال التثقيف أو إعادة اكتشاف ثروات البلاد الحضارية والطبيعية، وبناء صورة متميزة عن كل إمارة وكل منطقة في إطار الصورة الأشمل للدولة.

تكامل

وتؤكد الحملة ضرورة تحقيق أقصى درجات التكامل والتعاون المشترك بين مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي والترفيهي. وتشدد على أهمية الارتقاء بالمنتج السياحي الإماراتي المحلي وتوحيد معاييره وفق أعلى المقاييس المعتمدة، على نحو يليق بمكانة الإمارات.

وتسعى الحملة إلى تحفيز تنوع المنتجات السياحية في الدولة وتعزيز جاذبيتها بما يعكس توقعات مختلف الفئات المجتمعية ويلبي رغباتهم. وتؤكد دعم الهويات السياحية المحلية في إطار الهوية السياحية الموحدة، بما يتسق والهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات في إطار الترويج لصورتها ومكانتها إقليمياً ودولياً.

وتعمل الحملة على إطلاق حملة ومبادرات سياحية موحدة على مستوى الدولة، من خلال إقامة برامج وأنشطة سياحية وثقافية وترفيهية وتراثية في إطار تنسيق تكاملي بين مختلف إمارات الدولة.

أفكار

وتتضمن الحملة مجموعة من الأفكار قيد التنفيذ لجعل أهدافها واقعاً ملموساً وهي: التعاون مع مجموعة «وجهات جميلة»: ويتم خلالها إنتاج فيديوهات سياحية عن الإمارات السبع وتستهدف مليار شخص من حيث التفاعل و100 مليون مشاهدة سنوياً و30 مليون متابع عالمي.

كما تتضمن الأفكار إنشاء منصة إلكترونية وحساب على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع كل الأنشطة والوجهات السياحية الجديدة في الدولة خلال الحملة وبعدها على مدار السنة.

وتشمل الأفكار تنظيم برنامج على موقع اليوتيوب مدة الحلقة فيه 10 دقائق يتم خلالها تسليط الضوء على منطقة في الإمارات بالتعاون مع المؤثرين العرب والأجانب المتخصصين في صنع محتوى السفر والمغامرات.

وتتضمن الأفكار تنظيم 6 حلقات من إنتاج شركة «ناس ديلي» يظهر فيها النجم ستيف هارفي لتغطية جانب حيوي في الحملة والحياة في الإمارات. كما تتضمن تنظيم مسابقة أفضل تغطية سياحية لمؤثري التواصل الاجتماعي للإبداع، حيث سيحصل الفائز على جائزة أفضل قصة.

الإعلام

وتؤكد الأفكار ضرورة استخدام الإعلام التقليدي في نشر الأخبار المتعلقة بالحملة بفاعلية وكتابة تحقيقات صحافية وزيارات لأماكن سياحية، وتخصيص برامج أو حلقات ترويجية ووثائقية عن السياحة الداخلية طوال فترة الحملة، والترويج للحملة على مواقع التواصل الخاصة بالجهة الإعلامية ومشاركة الشعار والفيديوهات الترويجية، وبث الأغاني المتعلقة بالحملة في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي للصحف، واستضافات للمتحدثين الرسميين والرعاة في الاستوديوهات أو عبر الهاتف.

9 أهداف

01 تسليط الضوء على أهم مناطق الجذب

02 رصد اهتمامات الناس وتطلعاتهم

03 إبراز خصوصية التجربة بكل إمارة

04 تعزيز ارتباط فئات المجتمع بالمكان

05 تحقيق تعاون الهيئات العاملة بالقطاع

06 الارتقاء بالمنتج وفق أعلى المقاييس

07 تحفيز تنوع المنتجات وتعزيز جاذبيتها

08 دعم الهويات المحلية في إطار الهوية الموحدة

09 إطلاق مبادرات موحدة على مستوى الدولة

9 أفكار

01 التعاون مع مجموعة «وجهات جميلة» لإنتاج فيديوهات عن الإمارات السبع

02 إنشاء منصة إلكترونية وحساب بمواقع التواصل يجمع كل الوجهات الجديدة

03 تنظيم برنامج على موقع اليوتيوب يتم فيه تسليط الضوء على منطقة بالدولة

04 إعداد 6 حلقات من إنتاج شركة «ناس ديلي» لإبراز الحياة في الإمارات

05 تنظيم مسابقة أفضل تغطية سياحية لمؤثري التواصل الاجتماعي للإبداع

06 استخدام الإعلام التقليدي في نشر أخبار الحملة وكتابة تحقيقات صحافية

07 تخصيص برامج أو حلقات ترويجية ووثائقية عن السياحة الداخلية

08 بث الأغاني في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل للصحف

09 استضافات للمتحدثين الرسميين والرعاة في الاستوديوهات أو عبر الهاتف

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