اتفاقية تعاون بين وكالتي ائتمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت وكالتا ائتمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون تجاري من شأنها أن تعزّز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات بين البلدين.

واتفقت الاتحاد لائتمان الصادرات مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات، التبادل التجاري وبحث فرص استثمارية واعدة، وتقديم الدعم الفني المشترك والتدريب.

وقّع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ونيسيم بن إلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال ماسيمو فالسيوني: «هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتي ائتمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل وتعد بمثابة نقلة نوعية نحو السلام المستدام الذي انطلق من رؤية القيادة الحكيمة بالإمارات بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل. ويعد هذا التعاون بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، ونحن على ثقة أنه سيلعب دوراً رئيسياً في تبادل الخبرات وخلق فرص واعدة تدعم الشركات في البلدين».

وقال نيسيم بن إلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية: «هذا التحالف الاستراتيجي سيساهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات، والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل». ومن المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل إلى 4 مليارات دولار (14.68 مليار درهم) سنوياً.

حلول حماية

من شأن الاتفاقية أن تُسهّل وصول المصدرين في البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والحد من مخاطر عدم السداد، فضلاً عن وصولهم إلى قطاعات رئيسية في السوق مثل الزراعة ومعالجة المياه، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، الألمنيوم، الحديد، الكابلات، البتروكيماويات، والتكنولوجيا.

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