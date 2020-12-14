49 طائرة الإمارات A380 إلى البحرين في يومها الوطني

المصدر: دبي - البيان - عمرو عادل

أعلنت طيران الإمارات أنها ستشغّل إحدى طائراتها إيرباص A380 إلى البحرين لمرة واحدة غداً، وذلك لتلبية الطلب الكبير على السفر في اليوم الوطني الـ49 للمملكة.

وستخدم طيران الإمارات رحلتيها «إي كيه 839/‏ 840» بطائرة A380. وستغادر الرحلة الساعة 4:05 عصراً وتصل إلى البحرين في الساعة 4:25 عصراً. أما رحلة العودة، فتقلع من مطار البحرين الدولي في الساعة 5:45 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 8 مساءً.

ويتوفر أمام عملاء طيران الإمارات من البحرين خيار إجراء اختبار «كوفيد 19» PCR مجاناً عند وصولهم إلى دبي، أو إجراء الفحص مسبقاً قبل 96 ساعة من مغادرتهم البحرين، ما يجعل الأمر أكثر ملاءمة لمن يعتزمون مباشرة الاستمتاع بعطلاتهم.

ولا يحتاج القادمون من البحرين، وكل من السعودية والكويت وسلطنة عّمان، إلى إجراء فحص PCR مسبق، حيث يتوفر لهم الفحص مجاناً عند وصولهم في مطار دبي الدولي.

واحتفلت طيران الإمارات هذا العام بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمتها إلى البحرين، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 6 ملايين مسافر بين البحرين ودبي. وتشغّل الناقلة حالياً رحلتين يومياً إلى المملكة، وتتيح لعملائها مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي إلى 99 وجهة عالمية في الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى.

وكانت طيران الإمارات سيّرت الطائرة A380 في رحلات لمرة واحدة إلى المملكة في 6 مناسبات سابقة، بما في ذلك خلال مواسم الإقبال على السفر واليوم الوطني للبحرين في عام 2017. كما عرضت الطائرة ذات الطابقين مرتين خلال معرض البحرين الجوي.

وأعادت طيران الإمارات مؤخراً توفير تجاربها المميزة على متن الطائرة A380، بما في ذلك حمّام الشاور سبا والصالون الجوي، مع اتخاذ تدابير إضافية لحماية صحة وسلامة عملائها. وفي أوائل نوفمبر الفائت، أعادت الناقلة أيضاً خدمة تناول الطعام المميزة في جميع الدرجات مع مراعاة بروتوكولات النظافة الصارمة.

ويمكن للعملاء الآن الاستمتاع بوجبات من عدة أطباق ومشروبات متنوعة. كما يواصل نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية إضافة محتوى جديد كل شهر، ويوفر حالياً أكثر من 4500 قناة منوعة، مرئية ومسموعة.

تسلّم «العملاقة» الـ 117

تسلمت «طيران الإمارات» طائرتها العملاقة «إيرباص A380» الـ117، وهي الثانية من أصل 3 طائرات من الطراز ذاته تنضم إلى أسطول الناقلة خلال شهر ديسمبر الجاري. وقالت الناقلة عبر حسابها الرسمي على توتير، إنه من المقرر أن تتسلم طائرة «A380» أخرى قريباً، تتضمن منتج الدرجة السياحية الممتازة التي طال انتظارها. وأصبحت الطائرة A380، منذ بدء دخولها الخدمة قبل 12 عاماً، جوهرة أسطول طيران الإمارات والمفضلة لدى العملاء عبر العالم، حيث توفر لهم تجربة سفر لا تضاهى بمنتجاتها المتميزة.

وكانت «طيران الإمارات» استقبلت طائرتها إيرباص A380 الـ116 في السابع من ديسمبر الجاري.

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