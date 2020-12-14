شركة ناشئة في دبي بالقائمة النهائية لمسابقة برعاية الأمم المتحدة

المصدر: دبي- البيان

صُنفت شركة «ليبر هيلث» العاملة في حاضنة الأعمال in5، بين أكثر الشركات الناشئة المبتكرة عالمياً، من قبل جائزة القمة العالمية المرتبطة بمنظمة للأمم المتحدة. وتم اختيار الشركة الناشئة، للمنافسة على جائزة القمة العالمية، كأفضل حل رقمي وطني من الإمارات، ضمن فئة الصحة والرفاه، بفضل منصتها للهوية الرقمية، والتي تعمل بتقنية البلوك تشين والقياسات الحيوية.

وسيتم تقييم «ليبر هيلث»، ضمن أكثر من 340 مرشحاً من أنحاء العالم، ومنها ترشيحات من كندا وإندونيسيا وفنلندا وموزمبيق. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر ديسمبر من العام الحالي.

منظومة متكاملة

تستفيد «ليبر هيلث» من منظومة متكاملة من المرافق المتخصصة في حاضنة الأعمال التكنولوجية in5، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المستثمرين والمرشدين، والمشاركة بأنشطة شبكات الأعمال، والاستفادة من فرص التدريب.

وطورت الشركة حلاً متطوراً، ومعتمدة على تقنية البلوك تشين، يستخدم طريقة التعرف الآمنة، وعديمة التلامس على بصمة العين لأغراض التعرف إلى الهوية، وضمان الخصوصية، ونقل البيانات الصحية، وكشف الحمّى. كما تدعم العديد من كبار الشركات التي تعاني من الأخطاء في تعريف الهوية والسجلات المزدوجة، وتعمل على ضمان صحة الموظفين والمستهلكين وسلامتهم.

وقال زين موسى المؤسس الشريك، الرئيس التنفيذي للأعمال في ليبر هيلث: «توفر ليبر هيلث حلاً جديداً في قطاع الرعاية الصحية، يربط ملايين الناس، ويسد ثغرات البيانات الصحية بشكل أفضل بكثير من قبل. وقد صمم فريقنا في ليبر هيلث، طريقة سريعة وآمنة للكشف الصحي وتعزيز الكفاءة».

مساعدة رواد الأعمال

وقال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإنترنت، مسؤول حاضنة الأعمال in5: «كجهة حاضنة رائدة للشركات الناشئة، تساعد رواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، تفخر in5، بالأثر الذي تركته ليبر هيلث عبر ابتكارات محلية، تسهم في حل مشاكل عالمية.

إن الحلول التي صممتها، تتمتع بقيمة خاصة، لأنها تساعد الشركات على الاستجابة للتحول التقني في القطاع الطبي، وتسهم في سد الثغرة الرقمية. ونتمنى التوفيق للشركة في المرحلة النهائية، ونحن مستمرون بدعمها، ودعم جميع الشركات والرواد، ضمن حاضنة الأعمال in5».

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