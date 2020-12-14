مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة لخطوط العال

المصدر: دبي - البيان

استقبلت مطارات دبي أمس الرحلة الافتتاحية لخطوط العال قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي. وستقوم الناقلة الوطنية لإسرائيل بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرات بوينج 787 دريملاينر B739.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة نتيجة لسلسلة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات وإسرائيل في أعقاب توقيع معاهدة السلام التاريخية. ومن المتوقع أن تعزز الرحلات الجوية المباشرة التجارة والسياحة والضيافة على الجانبين مع تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

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