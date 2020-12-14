«إمباور»: تخفيض 48 مليون درهم في فواتير طاقة التبريد

المصدر: دبي- البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تفاعلها الفوري، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وكذلك القرار الذي أصدره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه.

وأوضحت المؤسسة أن خفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه في الفواتير، ستصل إلى أكثر من 48 مليون درهم سنوياً، اعتباراً من الأول من ديسمبر. وسيستفيد من تنفيذ هذا القرار، كافة متعاملي إمباور، البالغ عددهم أكثر من 140 ألف متعامل، من فئات المطورين والملاك والمستخدمين النهائيين، الذين يشغلون أبنية متعددة في الاستخدامات، مثل الأبنية السكنية والتجارية مراكز التسوق، المستشفيات، والمدارس، وغيرها الكثير.

ثمار

وأكدت «إمباور»، التي تستحوذ على 76 % من صناعة تبريد المناطق في دبي، أن ثمار قرار القيادة الرشيدة، تتنوع، وتذهب في مصبات إنسانية واجتماعية واقتصادية عديدة، وتسهم في بلوغ أهداف غالية في الحاضر والمستقبل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق: المكاسب الفورية لمضمون قرار القيادة الحكيمة، تتمحور حول توفير الحياة الكريمة لسكان دبي، وتخفيف النفقات المعيشية عن كاهلهم، وبلوغ أعلى درجات رضاهم وسعادتهم.

زيادة الطلب

وأشار إلى أن القرار سيشجع العديد من المشاريع، على زيادة الطلب على صناعة تبريد المناطق في المستقبل، لكونها أنظمة وخدمات صديقة للبيئة، وأسرع الحلول الضامنة للاستدامة، لا سيما أنها تسهم في تحقيق وفورات ضخمة من المياه والطاقة.

يأتي ذلك، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تستهدف بلوغ مخرجات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة المحلي الإجمالي إلى 50 %، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي كان لها الفضل في احتلال الإمارات لمراكز عالمية متقدمة في مجال الاقتصاد الأخضر الجديد.

ممارسات خضراء

تعد «إمباور» إحدى أبرز المؤسسات محلياً وإقليمياً وعالمياً، في صناعة تبريد المناطق، والتي نجحت في تعزيز الممارسات الخضراء في كافة قطاعات إمارة دبي، وتعمل على خلق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات الكربونية، وصولاً لتحقيق الهدف الأغلى، في أن تصبح دبي المدينة الأقل بصمة كربونية عالمياً.

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