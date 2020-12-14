افتتاح فرع لـ«كارفور» في تلال مردف

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة دبي للاستثمار، توقيع عقد مع «كارفور» التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات لافتتاح فرعٍ جديد في تلال مردف، أول مشروع متعدد الاستخدامات متاح للتملك الحر في مردف. وسيتم افتتاح «كارفور» ضمن «مردف أفنيو»، المركز التجاري في مشروع تلال مردف.

وحضر حفل التوقيع عبيد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري، وفيليب بجييون، مدير «كارفور الإمارات» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، وأحمد الزرعوني، مدير عام تطوير الأعمال لدى «ماجد الفطيم للتجزئة». ومن المقرر افتتاح الفرع في أبريل 2021، لخدمة المقيمين في تلال مردف والزوار الذين يقصدونه من المناطق القريبة من المشروع.

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