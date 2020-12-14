غرفة التجارة الدولية - الإمارات تعزّز دعم الأعمال

المصدر: دبي - البيان

عزّزت غرفة التجارة الدولية - الإمارات دورها في دعم قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وجهودها في خدمة القطاع الخاص، وذلك بعد حصولها على إشادة وتقدير عالميين من قبل جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية التي يقع مقرها في باريس، والذي صرّح بأن الإمارات والنمسا هما الدولتان الأفضل في العالم من حيث تقديم أفضل خدمات الدعم والمساعدة الفنية لأعضائهما ضمن شبكة غرفة التجارة الدولية.

وتأتي هذه الإشادة العالمية بجهود غرفة التجارة الدولية - الإمارات لتعكس الجهود الدؤوبة التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية، ونجاحها خلال العام الحالي في التخفيف من تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا على أعضائها، ومساعدة القطاع الخاص في الدولة على إيصال صوته ورؤياه إلى أصحاب القرار في غرفة التجارة الدولية.

اجتماع

وأشاد مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات خلال اجتماعه الأخير الذي عقده أخيراً بالمكانة العالمية العالية التي وصلت إليها الغرفة، مثمّناً الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، والشراكات الاستراتيجية التي نجحت بتفعيلها لمصلحة مجتمع الأعمال في وجه تحديات جائحة كورونا على قطاع الأعمال.

واعتبر المجلس أن هذه الإشادة مصحوبة بإنجاز العام الماضي المتمثل بحصول الغرفة على جائزة أفضل غرفة تابعة لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط عن مبادرتها في استراتيجية الاتصال والتفاعل مع الأعضاء، يعكسان جهودها الرائدة في تفعيل مساهمة مجتمع الأعمال الإماراتي في منظومة اتخاذ القرارات المتعلقة بدعم وتعزيز التجارة الدولية.

وبحث مجلس الإدارة كذلك في اجتماعه الافتراضي الذي عقد برئاسة حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس، وحسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية - الإمارات، عدداً من المشاريع المستقبلية الهادفة لتعزيز دور قطاع الأعمال بالدولة، وتحسين تنافسيته.

تعزيز الحوار

أكد حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية – الإمارات، الدور الأساسي الذي لعبته تقنية المعلومات والاتصالات في دعم الأعمال خلال أزمة جائحة «كوفيد 19»، مشيداً بجهود الغرفة في تعزيز الحوار بين قادة الأعمال والأعضاء في غرفة التجارة الدولية لما فيه المصلحة المشتركة، ومشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية - الإمارات نجحت في التكيف مع متغيرات بيئة الأعمال والارتقاء بخدماتها الرقمية.

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