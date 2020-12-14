غرفة أبوظبي تبحث فرص التعاون مع كازاخستان

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وفد من كازاخستان فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كازاخستان مستعرضة المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي جاسولان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات بكازاخستان، برفقة ماديار مينيليكوف سفير كازاخستان لدى الدولة والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

وأشاد محمد هلال المهيري بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات وكازاخستان الصديقة، مؤكداً الحرص الذي توليه غرفة أبوظبي للارتقاء بها وتعزيزها، وتنمية مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الكازاخستانية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي. ولفت إلى المقومات الاستراتيجية للدولتين، والتي من شأنها تعزيز حجم العلاقات التجارية بينهما.

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