«سلامة» تطلق هويتها التجارية الجديدة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، هويتها التجارية الجديدة التي تأتي احتفالاً بمرور 40 عاماً على انطلاق مسيرتها المكللة بالنجاح وبالثقة الغالية التي تحظى بها من متعامليها، وتسلط الضوء على الطموحات الاستراتيجية المستقبلية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها.

وقال جاسم الصدّيقي، رئيس مجلس إدارة «سلامة»: «نصّب تركيزنا حالياً على رقمنة منتجاتنا وخدماتنا حفاظاً على موقعنا المتميز في صدارة سوق التأمين التكافلي. ويمثل إطلاق الهوية خطوة مثالية وفي التوقيت المناسب تماشياً مع مكانتنا ودعماً للمرحلة المقبلة من النمو والازدهار».

وعقب تحديثه للمرة الأولى منذ عشرة أعوام وأكثر، يأتي شعار «سلامة» الجديد تأكيداً على روح التكافل الأصيلة التي تتمتع بها الشركة وقيمها الجوهرية التي تحتفي بالسلامة والثقة والأمان والحماية والتواصل والنزاهة. وتلتزم الشركة بالوفاء بهذه القيم لجميع حملة وثائق التكافل الصادرة عنها، باعتبارها إحدى شركات التكافل المعدودة التي تقوم بدفع الفائض النقدي لحملة وثائقها التكافلية.

ويشير الشكل اللولبي للهوية إلى دورة النمو الجديدة التي تنطلق فيها «سلامة» كمؤسسة عصرية متطورة. قال برويز صدّيق، الرئيس التنفيذي للشركة: «بينما ندخل اليوم عصراً جديداً من النمو المدفوع بالتقنيات الرقمية، من الأهمية بمكان أن تأتي هويتنا الجديدة لتعكس طموحاتنا وتطورات علامتنا التجارية».

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