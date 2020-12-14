تعاون بين «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» و«بايبلاين»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع شركة بايبلاين ماركتينج مانيجمنت، المتخصصة في تنمية خدمات ريادة الأعمال ومقرها إمارة دبي، وذلك بهدف التعاون في دعم وتعزيز نمو الأعمال التجارية والاستدامة الاقتصادية الشاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وقّع المذكرة سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجيمس جوسلينج، الشريك والمدير التنفيذي لشركة «بايبلاين ماركتينج مانيجمنت».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين، لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال منح الأعضاء المسجلين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج المشتريات الحكومية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتم ترخيصهم كأعضاء لدى المؤسسة وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لديها، حزمة من خدمات جذب المتعاملين المحتملين واستشارات المبيعات بأسعار مميزة وحصرية.

وقال سعيد المري: تم إبرام هذه المذكرة انطلاقاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل دعم وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً لريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تمتلك شركة بايبلاين خبرة جيدة في مجال تنمية خدمات ريادة الأعمال، وسيتيح التعاون معها العديد من الفرص والمزايا لأعضاء المؤسسة ومختلف الفئات المستهدفة من المذكرة. ملتزمون بشكل دائم ومستمر في تقديم كل ما من شأنه أن يعزّز من حضور وأداء أعضاء المؤسسة بشكل خاص وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي .

وبموجب المذكرة، ستلتزم المؤسسة بإدراج شركة بايبلاين ماركتينج مانيجمنت على صفحة عروض (هاي-دبي) الموزعة على المتعاملين بواسطة البريد الإلكتروني، إلى جانب إخطار جميع الأعضاء المسجلين في قاعدة بياناتها شهرياً بغرض الترويج للشراكة، ودعوة شركة بايبلاين ماركتينج للمشاركة في أي من المبيعات أو مبادرات نمو الأعمال المعنية.

وستلتزم بايبلاين ماركتينج بتوفير حزمة من خدمات جذب المتعاملين المحتملين للأعضاء بأسعار مميزة وحصرية، تشمل تقديم حسم 15% على حملة جذب العملاء المحتملين، وتقديم حسم 15% على جميع خدمات بناء البيانات وتنظيف البيانات لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، إلى جانب تقديم حسم 15% أيضاً للمؤسسة على رسائل البريد الإلكترونية التسويقية بصيغة HTML ورسائل الاستبيان بصيغة Rich Text .

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