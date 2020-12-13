برنامج مكافآت أدنوك يحتفل بالمشترك المليون

المصدر: أبوظبي - وام

تحتفل شركة أدنوك للتوزيع، بانضمام المشترك المليون إلى برنامج الولاء الخاص بالشركة «مكافآت أدنوك»، والمخصص لمكافأة العملاء، واحتفالاً بهذه المناسبة، تقدم الشركة مليون نقطة مكافآت أدنوك لعملائها يومياً هذا الأسبوع.

ويتيح برنامج مكافآت أدنوك المحدث للأعضاء، فرصة جمع نقاط المكافآت مقابل كل درهم ينفقونه في محطات أدنوك ومتاجر واحة أدنوك، ومن ثم بإمكانهم استبدال النقاط بمنتجات وخدمات في محطات الخدمة، أو متاجر التجزئة، أو على تطبيق الهواتف المحمولة لشركة أدنوك للتوزيع. كما يتيح البرنامج للأعضاء، إمكانية استبدال نقاطهم بمجموعة واسعة من العروض والخصومات المقدمة من الشركاء، والتي تشمل الفنادق والمنتجعات والمطاعم وأماكن الاستجمام والترفيه وغيرها. علاوة على ذلك، يستطيع المشتركون في برنامج مكافآت أدنوك، تحويل نقاطهم من وإلى برنامج أميال ضيف الاتحاد.

وقال أحمد الشامسي المدير التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع.. يعد ضمان مكافأة عملائنا مقابل كل زيارة يقومون بها إلى محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك، جزءاً لا يتجزأ من التجربة المتكاملة التي نقدمها لهم، فمنذ أن حدثنا برنامج مكافآت أدنوك في وقت سابق من هذا العام، ليصبح قائماً على نظام جمع النقاط، أصبحنا نسجل ما متوسطه 15,000 مشترك جديد أسبوعياً، وبذلك شهد معدل تسجيل الأعضاء زيادة بنسبة 30 %، حيث وصل عدد المشتركين إلى مليون مشترك هذا الشهر.

وأضاف: سعداء باستبدال أكثر من 1.6 مليون نقطة مكافآت على مستوى شبكتنا، التي تضم أكثر من 400 محطة خدمة في جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة، حيث نعمل على زيادة عدد شركائنا من أصحاب العلامات التجارية الرائدة، في العديد من القطاعات، لضمان حصول أعضاء البرنامج على العروض المميزة.

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