«أتلانتس النخلة» أول منتجع في المنطقة يحصل على اعتماد «شيركير للأمن الصحي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن حصوله على شهادة «Sharecare» المرموقة للأمن الصحي ضمن 30 فندقًا فقط حول العالم، وذلك من خلال التزامه بتطبيق أكثر من 360 معيارًا عالميًا للأمن الصحي.

وتعادل هذه الشهادة «دليل ميشلان لمعايير السلامة الصحية لدى الفنادق في مرحلة ما بعد الجائحة»، وقد قام كل من «Sharecare» ودليل «فوربس» للسفر بتوقيع اتفاقية شراكة في برنامج «Sharecare» للأمن الصحي للتقييم والتأكد من نظام التنظيف والتعقيم الخاص بكل فندق.

ويبحث العديد من المسافرين اليوم عن معايير الصحة العامة والسلامة الفريدة، والتي تتسم بالشفافية التامة والاستدامة مع الالتزام بأعلى درجات الرفاهية، ولهذا تسعى شركة الرعاية الصحية الرقمية «Sharecare»، جنبًا إلى جنب مع دليل «فوربس» للسفر، لتكوين البرنامج المعتمد للتحقق من التنظيف والتعقيم في قطاع الفنادق.

ويعتبر منتجع أتلانتس النخلة، المنتجع الأول في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى كونه واحداً من أوائل الفنادق على الصعيد العالمي، والذي ينال تلك المكانة من خلال تطبيق نهج شامل ومتكامل للصحة والسلامة.

ومن منطلق إيمان إدارة المنتجع بأهمية تعزيز مهمة كسب ثقة الضيوف ومنظمي الرحلات والسفر في ظل جائحة «كوفيد 19» وما بعدها، فقد قام «أتلانتس النخلة» بالتسجيل في برنامج الأمن الصحي الذي يتطلب من القائمين على مختلف قطاعات العمل الحيوية من التحقق من البروتوكولات الصحية المتبعة لدى قطاعاتهم بشكل منتظم في تطبيق ما يزيد على 360 معيارًا.

ويشتمل هذا البرنامج على ما يسمى «شات بوت» روبوت المحادثة أو الدردشة الآلية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يرشد موظفي المنتجع على كافة معايير التنظيف والتعقيم، الإجراءات الاحترازية اللازمة والمنتجات الخاصة بالفندق، تدابير التباعد الاجتماعي، معدات التهوية ومعالجة الهواء، والتواصل الفعال مع الموظفين والضيوف بشأن السلامة الصحية.

كما يغطي التقييم الشامل للمرافق بروتوكولات الصحة العامة والنظافة، التباعد الجسدي، الالتزام والخضوع للمساءلة، وذلك لطمأنة الضيوف بشأن التزام المنتجع بأفضل الأساليب والممارسات العالمية من أجل سلامتهم والعمل على راحتهم.

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي «جيف أرنولد» لشركة «شير كير»: «في الوضع الطبيعي الجديد، ستكون العافية في الطليعة». «إن ما يأتي لاحقاً في المرحلة المُقبلة يُعد متطلبات جديدة يتم تشكيلها: مكان الإقامة، العمل أو الترفيه - هل يُعد آمِنًا؟».

تضم المجموعة الافتتاحية عددًا من الفنادق الأخرى من بينها فندق «بوسطن هاربر» (بوسطن)؛ «نوا مانيلا» الذي يقع في مدينة الأحلام «سيتي أوف دريمز»، (مانيلا، الفلبين)؛ «مونتاج لوس كابوس» (كابو سان لوكاس، المكسيك)؛ فندق «ذا هآيزلتون» (تورونتو)؛ ومنتجع ونادي صحي «سبا» «سلمندر» (ميدلبورغ، فيرجينيا).

وعلق «ماريوس فان ديفنتر»، مدير الصحة العامة والسلامة، في «أتلانتس النخلة» دبي قائلاً: في ظل الجائحة - فإن عافية وصحة ضيوفنا وزملائنا دائمًا تأتي في مقدمة أولوياتنا - لطالما كان «أتلانتس النخلة» يبذل جهوداً لإعادة صياغة وتعريف بروتوكولات السلامة العامة والنظافة والارتقاء بهما.

إن كوننا أول فندق في منطقة الشرق الأوسط، ومن أوائل الفنادق في العالم التي حصلت على ختم الموافقة من «شير كير»، فهذا يدل على التزامنا تجاه ضيوفنا لنوفر لهم أعلى درجات الأمن والسلامة، وسوف نواصل العمل جاهدين في سلك طريق التطور لتلبية التطلعات المنشودة ومواجهة تحديات الصحة العامة والسلامة.

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