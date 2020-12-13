آفاق الإسلامية للتمويل تطلق عروضاً حصريةً لمتعاملي «سحوبات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل أنها ستمنح معدل ربح سنوياً بنسبة 0.95% للمشاركين في «سحوبات» وذلك في شهر ديسمبر فقط، فيما كشفت الشركة عن أسماء الشركات الفائزة بجوائز السحب الشهري لمنتج «سحوبات» الذي أقيم الشهر الماضي.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل إن «سحوبات» – وهو منتج للودائع الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة الوكالة يهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي بضرورة المسؤولية المالية ويساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير فرص للادخار بنظام «الوديعة الاستثمارية» التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف: فاق الإقبال على منتج السحوبات الذي قمنا بإطلاقه في أواخر يوليو توقعاتنا بكثير وهذا يدل على رغبة الشركات في الادخار وكسب سيولة نقدية إضافية لمساعدتها في مرحلة التعافي ما بعد كورونا، حيث يحقق هذا المنتج أرباحاً للشركات التي تملك ودائع استثمارية بصيغة الوكالة ويمنحها فرصة الدخول في سحوبات مجزية للفوز بجوائز نقدية.

وقال محمد الدوسري مدير الأعمال آفاق إنه لا يزال بإمكان الشركات الحصول على وديعة في سحوبات. علاوة على ذلك، ستظل الجوائز الشهرية وربع السنوية سارية، أي ستحصل الشركات تلقائياً على وديعتها على تذكرة واحدة للدخول في السحب الشهري وربع السنوي.

وأضاف: بمجرد أن تستثمر الشركات في هذا المنتج، فإنها تتأهل تلقائياً لسحوبات شهرية وربع سنوية طالما أن وديعة الاستثمار نشطة. وسيكون هنالك 10 فائزين شهرياً، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 10 أضعاف القيمة المستثمرة.

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