فعاليات معرضي «المفروشات 360» و«ترندز 2020» تنطلق غداً

المصدر: الشارقة- البيان

تشهد إمارة الشارقة، غداً الاثنين، انطلاق فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2020»، اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2020، ويستقطب الحدثان أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية رائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث المنزلي والتصميم، وأشهر العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور، بالإضافة إلى بيوت التجميل، وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والأكسسوارات.

وتتنوع تخصصات الجهات العارضة في المعرضين بين شركات الأثاث والمفروشات والستائر والإضاءة والكهربائيات ومعدات الحدائق، والتصميم الداخلي والخارجي والديكور والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى أهم دور تصميم الأزياء والموضة والأكسسوارات، والعلامات التجارية الرائدة في إنتاج الملابس، ومحلات الأزياء والعباءات ومستلزمات فساتين الحفلات، كما يتضمن المعرضان أجنحة خاصة للعطورات وأدوات التجميل، حيث سيجمع أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في أدوات التجميل والعطور تحت سقف واحد.

ويتضمن معرض «المفروشات 360» في نسخته الثانية هذا العام، عرضاً لمجموعة كبيرة من أحدث منتجات الأثاث المنزلي العصري، والتصميمات الراقية، من غرف النوم، والمعيشة، والأطفال، والأجهزة المنزلية المتطورة، وأدوات المطبخ، وأنظمة المنزل الذكي، ومختلف أنواع المفروشات، والتصاميم المتطورة والتقنيات المبتكرة، كالأثاث الذكي المتعدد الاستعمالات، وأحدث أجهزة الإضاءة، والتخييم وأكسسوارات الترفيه، وسط أسعار متميزة وتخفيضات كبيرة، والتي تقدمها نخبة من كبرى العلامات التجارية، إضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وتقدم النسخة الأولى لمعرض «ترندز 2020» آخر صيحات الموضة في عالم الأزياء، وأفضل المنسوجات والأقمشة والأحذية، وأحدث تصميمات حقائب اليد والأكسسوارات، وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة، والعطور ومستحضرات التجميل، والتي تقدمها كبرى العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال.

ويعتبر المعرض تجربة تسوق مميزة، تمنح كافة أفراد العائلة إمكانية اقتناء مختلف أنواع الملابس والأحذية والحقائب وسط أسعار مغرية، كما يوفر المعرض للسيدات، فرصة للاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في عالم تصميم فساتين السهرة، ولقاء خبراء المكياج للعلامات التجارية لمستحضرات التجميل.

إجراءات وقائية

وحرص مركز إكسبو الشارقة، خلال فترة الاستعداد لإطلاق المعرضين اللذين سيفتحان أبوابهما للزوار من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة الجميع، والتي اشتملت على تعقيم المبنى بالكامل، وصالات العرض، والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند الدخول، واعتماد كاميرات حرارية ذكية، تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة، لضمان التباعد الجسدي، وتوفير أقصى درجات الحماية، وتهيئة قاعة انتظار، لتفادي الازدحام داخل المعرض، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز.

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