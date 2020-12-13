فنادق ويندام في عجمان توقع اتفاقية لتمكين دور المرأة في مجال الضيافة

المصدر: عجمان - البيان

وقّع فندق وأجنحة رمادا من ويندام عجمان وفندق رمادا من ويندام شاطئ عجمان وفندق ويندام جاردن كورنيش عجمان اتفاقية شراكة مع Evolvin’ Women، وهي مؤسسة اجتماعية مكرسة للنهوض بالمرأة في مجالات التنمية من خلال تنمية المهارات في قطاع الضيافة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فنادق عجمان الثلاثة هي أول شركاء Evolvin’ Women في الإمارات الأخرى باستثناء دبي، وستعمل على توفير فرص للتطوير المهني للنساء، وستقدم لهنّ التدريبات بناءً على قدراتهنّ.

ونظراً لأن Evolvin’ Women تزود النساء العاطلات عن العمل من إفريقيا بفرص الوصول إلى التعليم الجيد وفرص العمل في الإمارات العربية المتحدة، فإن الهدف من الشراكة هو المساعدة في تمكين النساء المسجلات في برنامج Evolvin’ Women، من إثراء مهاراتهن وتعزيز آفاقهن الوظيفية المستقبلية في مجال الضيافة.

وكنقطة انطلاق للشراكة، عمد فندق وأجنحة رمادا من ويندام عجمان مؤخراً إلى توظيف ايماكوليت باوا، وهي امرأة من غانا فقدت وظيفتها في الإمارات العربية المتحدة بسبب الوباء.

وستبدأ عملها كجزء من فريق التدبير المنزلي، مع فرصة للانتقال إلى أقسام الفندق الأخرى بناءً على قدراتها واهتماماتها. وتخطط الفنادق الثلاثة لتوظيف المزيد من المشاركين المسجلين في برنامج Evolvin’ Women في الأشهر المقبلة، نظراً لتسهيل قيود السفر بسبب كوفيد 19.

وعلق رافي سانتياغو، المدير العام لمجموعة فنادق ويندام في عجمان على هذه الشراكة قائلاً: «شاركت فنادقنا بنشاط في مشاريع مختلفة تركز على الاستدامة والإيثار. ويُعد التعاون مع Evolvin’ Women طريقة ممتازة بالنسبة لنا لتوسيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية من خلال التركيز على تمكين المرأة. نعتقد أن المرأة ستستمر في لعب دور كبير في نجاح أي مؤسسة ونهدف إلى إبراز مساهماتها في فنادقنا مع تعزيز حياتهن المهنية».

وأضاف قائلاً: «من خلال هذا، ندرك أننا لن نكون قادرين على مساعدة فرد واحد أو أسرة واحدة فحسب، بل مجتمعٍ بأكمله، وتشجيع النساء الأصغر سناً، وخاصة من البلدان النامية، على التطلع إلى مهنة مجزية في مجال الضيافة».

وقالت آسيا ريتشيو، مؤسسة Evolvin’ Women: «لدينا العديد من قصص النجاح من النساء اللواتي كن جزءاً من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2017، ونشكر فنادق ويندام في عجمان على السماح لنا بإضافة المزيد من القصص الملهمة لـ Evolvin’ Women، وإحداث تأثير تدريجي ومميز. وتؤكد المزيد من الفنادق والشركات على قيمة إشراك الآخرين وتمكين المرأة في مكان العمل ونأمل أن نرى المزيد من الأعمال على أرض الواقع في المستقبل».

وكمؤسسة اجتماعية في جوهرها، تعمل Evolvin’ Women على تحسين إمكانية توظيف النساء من البلدان النامية ومساعدة شركات الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا على تضمين المسؤولية الاجتماعية في ممارساتها التجارية.

وبالشراكة مع عدد من الحكومات في البلدان النامية، تعمل Evolvin’ Women على تحديد مجالات معينة ذات معدل مرتفع لبطالة الإناث، حيث منعت الظروف وصولهن إلى تنمية المهارات المهنية وفرص العمل بدوام كامل.

ثم تعمل الشركة عن كثب مع القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للنساء للتقدم وتعزيز مهاراتهن في مجال الضيافة، ومساعدتهن في العثور على وظائف مناسبة، وحتى بدء مشاريع تجارية خاصة بهن في بلدانهن الأصلية.

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