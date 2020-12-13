«رُوّاد» الشارقة تختتم برنامج «الدبلوم الاستشاري المتكامل لتطوير المشاريع الصغيرة»

المصدر: الشارقة – البيان

نفذت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلسلة من البرامج التدريبية، والتي جاءت بعنوان «الدبلوم الاستشاري المتكامل لتطوير المشاريع الصغيرة- استراتيجيات نمو المشاريع»، عبر منصة «زووم»، وقدّمها مجموعة من الخبراء في مجالات مختلفة في تطوير أعمال المشاريع واستراتيجيات نموها، خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

وقال حمد المحمود مدير المؤسسة: نحرص في «روّاد» على استمرارية الدعم والتأهيل لمشاريعنا الأعضاء، من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من الدورات والبرامج المتنوعة التي تلامس احتياجات رواد ورائدات الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، خاصةً في الظروف الحالية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي، جاء ضمن دورات «الدبلوم الاستشاري المتكامل»، وتضمنت 12 برنامجاً تدريبياً، التحق بها 10 من رواد ورائدات الأعمال. وأضاف أن البرنامج استهدف تطوير مهارات المشاركين، لتمكينهم من الاستفادة من بيئة العمل في إمارة الشارقة، وتوسيع مشاريعهم، بحيث تكون قادرة على المنافسة والنجاح في جميع القطاعات، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجاء البرنامج على عدة محاور، حيث تطرق المحور الأول إلى موضوع «الريادة في إدارة التكلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وتعرف فيها المتدربون إلى طرق التسعير والربحية والتكلفة للمشروع، والعوامل المؤثرة في قرارات التسعير واستراتيجياتها، بالإضافة إلى طرق تسعير الخدمات.

وتناول المحور الثاني، موضوع «بناء نموذج العمل الريادي»، وتعرف فيه المشاركون إلى مخطط العمل التجاري للمشاريع الناشئة الابتكارية، مثل تطبيقات الهواتف الذكية، والتخطيط للوصول لمرحلة دراسة الجدوى، ودراسة السوق والمتعاملين.

كما شمل البرنامج محوراً حول «بناء عناصر التسويق» و«استشارات خطة التسويق»، وتم فيه تعريف المشاركين بكيفية الترويج للمشروع من خلال الخطة والتقييم والتحليل، وتحويلها إلى واقع عملي، إضافة إلى ضرورة الوجود بفاعلية على المنصات الإلكترونية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، والمنصات الإلكترونية وغيرها، ما يعزز من إقبال المتعاملين عليها، ويسهم في توسيع وإنجاح أعمال المشاريع ورواد الأعمال.

واختتم البرنامج بعرض قصة نجاح رائد الأعمال سعيد المرزوقي، صاحب شركة «توب سبيد» للسيارات، ورائدة الأعمال هند بن سليمان، مؤسس مشروع «إتش إس بن سليمان» للتقنيات وحلول توفير المياه، حيث قاما بإلقاء الضوء على أهم محطات نجاحهم، وأسرار تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع متميزة، وكيفية مواجهة التحديات التي يمكن أن تعترض ظهور ونمو الشركات الناشئة، وآلية التغلب عليها، عن طريق الاستمرارية والمثابرة، واغتنام الفرص التي توفرها الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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