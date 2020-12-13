بلدية دبي ودائرة الأراضي توحدان قنوات الخدمة بقاعدة بيانات موحدة

المصدر: وام

وقعت بلدية دبي ودائرة الأراضي والاملاك اتفاقية المشاركة بشأن الخارطة الموحدة للأراضي بإمارة دبي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات وتوحيد قنوات الخدمة وتعزيز ثقة المتعاملين من الملاك والاستشاريين والمستثمرين والمطورين العقاريين وانشاء قاعدة بيانات واحدة على مستوى الامارة وإصدار خارطة شامله وموحده.

وقع الاتفاقية افتراضيا كل من سعادة داوود الهاجري المدير العام لبدلية دبي وسعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والاملاك.

وعبر داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي خلال مراسم توقيع الاتفاقية الكترونياً عن ثقته في تحقق الاتفاقية أهدافها بالنفع على المستثمرين والمتعاملين حيث تم العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الامارة و نموذج موحد لخرائط الأراض وتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين بإصدار جميع خرائط الأراضي بشكل موحد وذكي.

كما أكد سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتنفيذ الخارطة الموحدة لكامل أراضي دبي لدى كل جميع الجهات كفريق عمل واحد ومتكامل لتسهيل إجراءات الحصول على الخرائط من قبل الملاك والمستثمرين والمطورين العقاريين في ثواني معدودة ومن قنوات عدة.

ويشتمل مشروع تطوير الخارطة الموحدة انشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الأراضي بدبي تشمل البيانات الخاصة بمالك الأرض وكذلك البيانات التخطيطية والطوبوغرافية للأرض والخدمات وجميع ما يتعلق بالتصميم واستثمار وسيتم إصدار الخارطة بالنموذج الموحد المعتمد علما بان قنوات اصدار الخارطة الموحدة للأرض ستكون ذكية ومن قنوات عدة لن ترتبط بإصدارها من مكان او موقع واحد.

وانطلاقاً من حرص الدائرتين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما وحيث ان أهمية هذه الاتفاقية تكمن أيضا في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية المعمول بها لديهما وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية لكليهما وحرصاً على توطيد أواصر التعاون فقد تم إبرام هذه الاتفاقية ووضعها إطاراً للعمل بينهما.

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