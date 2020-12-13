«آي آي إم إندور» و«أنيسوما» يطلقان برنامجين للمهنيين العاملين في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد «آي آي إم إندور» الهندي للإدارة ومقره قرية المعرفة بدبي، عن إطلاق برنامجين تدريبيين جديدين للمهنيين العاملين في الشؤون التنفيذية بدولة الإمارات، في إطار مساعيه الرامية للنهوض بمهارة المديرين التنفيذيين في بيئة أعمال دائمة التغيّر. ويعتبر المعهد الشهير من أفضل واحد في المائة من مدارس إدارة الأعمال في العالم، والتي يزيد عددها على 13 ألفاً، نظراً لاعتماده المتميز من تريبل كراون، وهي أبرز ثلاث شهادات تمنحها أكبر وكالات اعتماد مدارس إدارة الأعمال وأكثرها تأثيراً.

وبشراكة حصرية مع معهد أنيسوما تريننج بدبي، ينطلق البرنامج التدريبي «إدارة التسويق الاستراتيجية في العالم الرقمي» يوم 19 ديسمبر، وسيُقدّم عبر الإنترنت أيام عطلة نهاية الأسبوع على مدى الشهور الخمسة المقبلة. وسينطلق البرنامج التدريبي الرئيسي الآخر للمديرين التنفيذيين «دبلوم إدارة أعمال ما بعد التخرّج» اعتباراً من مارس 2021، ويستمر طيلة 14 شهراً عبر منهج تعليم مدمج، على أن تُقدَّم الوحدة الأخيرة في المعهد الهندي للإدارة آي آي إم إندور.

وقال د. ماهيش شوتراني، المدير المؤسس والشريك الإداري لمعهد أنيسوما تريننج، في تعليقه على الموضوع: «يسرّني تمثيل واحد من معاهد الإدارة الأكثر ريادة على المستوى العالمي، وتزويد المديرين التنفيذيين في الإمارات بأفضل الدورات التدريبية من كلية إدارة الأعمال. يذكر أنّ طاقة الاستيعاب محدودة، وتقتصر على 45 طالباً في كل دفعة. وسيتم اختيار المرشّحين بناء على خلفيتهم الأكاديمية وخبرتهم المهنية، كما ستتولى لجنة تنفيذية مهمة مراجعة الملفات الشخصية قبل تخصيص المقعد».

وعلى مدار ثلاثة أعوام من التعاون المشترك، نجح معهدا آي آي إم إندور وأنيسوما تريننج في تخريج أكثر من 350 مشاركاً.

تجدر الإشارة إلى أن أنيسوما تريننج هو المؤسسة الوحيدة في الدولة التي تقدم أربعة برامج تنفيذية متميزة من كلية إدارة أعمال رائدة، ويشتهر حول العالم بتميّزه في تعليم الإدارة، والبحث والتدريب. ويزداد تفرّد المعهد مع استخدام طرائق وأساليب تدريس معاصرة تركز على المشاركين.

من جانبه، قال مانوهار بنجابي، المدير المؤسس والشريك الإداري لمعهد أنيسوما تريننج: «يشهد عالم الأعمال تغيرات مستمرة. ولتعزيز الحياة المهنية، من الضروري فهم وتطبيق هذه التغييرات للحفاظ على مكانة رائدة. ويعتبر ذلك السبب الحقيقي في أهمية التعليم، ليس في منتصف الحياة المهنية وحدها، وإنما في البيئة التي نعيشها اليوم. وعلاوة على ذلك، يتولى مهمة التدريب على البرنامج هيئة التدريس في معهد آي آي إم إندور، والتي تضم نخبة غنية من الأكاديميين والباحثين المتميزين من ذوي الخبرة العملية الواسعة في القطاعين العام والخاص».

وأردف شوتراني: «يجب أن يتخطى قادة اليوم حدود فهم التكنولوجيا إلى القدرة على تكوين استراتيجية تركز على التقنيات الرقمية. ومن شأن دورتنا التدريبية الجديدة، والتي تركز على استراتيجية العالم الرقمي، تمكينهم من استخدام الأدوات والرؤى الكفيلة بإسعاد العملاء باستخدام التكنولوجيا».

وعند استكمال البرنامجين بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام من المعهد الهندي الشهير للإدارة آي آي إم إندور، وسيكونون مؤهلين للحصول على شهادة خرّيج تنفيذي من المعهد.

وقد صُمّم البرنامجان حصرياً للمديرين التنفيذيين ورواد الأعمال الباحثين عن النهوض بسوية مهاراتهم الرئيسية في مجال الإدارة، لكنهم يجدون صعوبة في متابعة برنامج بدوام كامل. وتقدّم الدورات التدريبية المتاحة لجميع الجنسيات محتوىً علمياً غنياً.

بدأت رحلة أنيسوما مع معهد آي آي إم إندور قبل ثلاث سنوات مع إطلاق برنامج الإدارة العامة للمديرين التنفيذيين، والذي ستبدأ دفعته الثامنة في يناير 2021. وعُقد حفل توزيع شهادات الدفعة الأولى من برنامج «الإدارة المالية الاستراتيجية للمديرين التنفيذيين» الشهر الماضي، بينما ستبدأ الدفعة الثانية هذا الأسبوع.

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