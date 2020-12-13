تعديلات في الإدارة العليا لـ "إعمار العقارية"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الأحد، عن تعديلات في الإدارة العليا للشركة.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن مجلس إدارتها المنعقد يوم الخميس الماضي، انتخب جمال بن ثنيه رئيسا لمجلس الإدارة وأحمد جاوه نائبا له.

وأضافت أن مجلس الإدارة انتخب محمد علي العبار عضواً منتدباً للشركة، لافتة أنه قد تقرر أن يتفرغ "العبار" رئيس مجلس الإدارة ومؤسس "إعمار" لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشئون الشركة.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة جاءت بناءً لطلب رئيس مجلس الإدارة وحرص المجلس على الإمثتال بأحكام المادة رقم (7) (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

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